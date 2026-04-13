El proyecto de desregulación de Sturzenegger genera tensiones en el oficialismo: el 'hojarasca' avanza con dificultades

El proyecto de desregulación impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, conocido como 'hojarasca', encuentra resistencias dentro del oficialismo argentino, generando divisiones y retrasos en su avance legislativo. A pesar de la ambición de modernizar el marco legal, las diferencias internas y las prioridades legislativas complican la aprobación de la iniciativa, mientras que la adhesión al Tratado de Patentes avanza con mayor consenso.

El ímpetu desregulador del ministro Federico Sturzenegger , impulsor de una ambiciosa agenda de reformas, enfrenta crecientes dificultades dentro del oficialismo argentino. El proyecto conocido como “hojarasca”, que busca derogar alrededor de 70 leyes consideradas obsoletas o restrictivas, está generando resistencias en la Cámara de Diputados , específicamente dentro del bloque libertario.

Esta iniciativa, parte integral del paquete de reformas impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, se ha topado con obstáculos que retrasan su avance legislativo, aun cuando la administración busca acelerar la modernización del marco legal. El proyecto, presentado inicialmente en octubre de 2024, ya ha experimentado la pérdida de estado parlamentario y, a pesar de su reingreso, no ha logrado concitar el entusiasmo necesario entre los propios oficialistas y aliados. La evaluación de su tratamiento en conjunto con la reforma de la ley de glaciares, una estrategia que buscaba optimizar el proceso legislativo, fue finalmente descartada por razones tácticas y de divergencias internas. El descarte de la estrategia conjunta se debió, en primer lugar, a una decisión de cautela estratégica dentro del bloque libertario, que prefirió evitar sobrecargar la agenda legislativa en una única sesión. La discusión de la ley de glaciares ya representaba, por sí sola, un tema sensible que demandaba un manejo cuidadoso de los votos, especialmente en un contexto político y judicial complejo para el gobierno. En segundo lugar, las diferencias internas sobre el contenido del proyecto “hojarasca” han profundizado las tensiones. Un punto clave de discusión es la propuesta de derogar la norma que otorga a los legisladores credenciales para la libre circulación y estacionamiento de sus vehículos. El gobierno argumenta que esta prerrogativa es un privilegio incompatible con la igualdad ante la ley. Sin embargo, esta postura encuentra resistencia entre algunos diputados, quienes prefieren hablar de “utilidad” en lugar de “privilegio”, argumentando que esta credencial facilita el acceso de los legisladores al Congreso, especialmente en situaciones donde las vías de acceso podrían ser obstruidas. Además, abogados del espacio han cuestionado la necesidad jurídica de derogar leyes consideradas obsoletas, señalando que una nueva ley ya deja sin efecto a una anterior. Esto ha provocado que varios legisladores consideren que la discusión del proyecto “hojarasca” podría “entorpecer” negociaciones más urgentes, como la reforma electoral. El proyecto “hojarasca” también propone eliminar el aporte estatal al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y a la Federación Argentina de Municipios, lo que suma más puntos de fricción dentro de la Cámara. A pesar de estas resistencias, se prevé que la iniciativa comience a debatirse en la Comisión de Legislación General, bajo la presidencia del diputado libertario Santiago Santurio. Se espera que funcionarios del Ministerio de Desregulación comparezcan para explicar los detalles de la propuesta. En contraste con la complejidad del proyecto “hojarasca”, otra iniciativa legislativa, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), parece generar un consenso más amplio dentro del oficialismo. Este tratado, parte del acuerdo comercial con Estados Unidos, tiene como fecha límite de aprobación el 30 de abril y busca alinear el sistema argentino de patentes con estándares internacionales. El oficialismo planea retomar un proyecto con media sanción del Senado de 1998, introducir modificaciones y devolverlo a la Cámara alta para su sanción definitiva. La adhesión al PCT implica adaptar la legislación local a las reglas globales de propiedad intelectual, lo que tendría un impacto directo en sectores sensibles como la industria farmacéutica y la producción de semillas. Sin embargo, este cambio genera preocupación en estos sectores, quienes temen que facilite la protección de patentes para empresas extranjeras y afecte la competitividad de las compañías nacionales





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Federico Sturzenegger Desregulación Proyecto Hojarasca Diputados Patentes

United States Latest News, United States Headlines