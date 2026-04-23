El Productor Asesor de Seguros: Un Socio Estratégico en la Industria

La función del productor asesor de seguros evoluciona hacia un rol más consultivo, destacando el conocimiento técnico, la cercanía con el cliente y la formación continua. Zurich Argentina reconoce a los productores destacados en su evento Champions Meeting, reafirmando su compromiso con el crecimiento y la transformación de la industria.

El papel de los productores asesores de seguros se consolida como un componente central dentro de la industria de seguros. Su función evoluciona hacia un perfil cada vez más consultivo, donde el conocimiento técnico, la cercanía con el cliente y la formación continua se convierten en factores diferenciadores en un contexto de creciente necesidad de planificación.

Lejos de la figura del vendedor transaccional, el productor de seguros se revaloriza como asesor. Zurich Argentina, como cada año, reconoció a los Productores Asesores de Seguros destacados por su trabajo en 2025 en una nueva edición de su tradicional evento Champions Meeting, que reunió a más de 600 productores. Estos profesionales están en contacto directo con individuos y empresas, identificando sus necesidades y acompañándolos en la evaluación de riesgos para diseñar soluciones personalizadas.

Esta capacidad de asesoramiento no solo facilita la toma de decisiones informadas, sino que también contribuye a la protección del patrimonio y a la planificación a mediano y largo plazo. El cambio de paradigma en la industria es evidente: el productor ya no es simplemente un canal de ventas, sino un consultor que interpreta escenarios complejos y traduce productos en soluciones concretas.

Esta intervención es crucial tanto en el segmento de seguros de vida, donde las decisiones están ligadas al bienestar familiar y la planificación financiera, como en el de seguros patrimoniales, donde proteger el patrimonio construido requiere una atención especializada. Darío Smaldone, Head of Independent Agents GI de Zurich, definió al productor como un socio estratégico en la primera línea del negocio. Destacó que combinan conocimiento técnico, cercanía y capacidad de asesoramiento, facilitando decisiones informadas y protegiendo el patrimonio.

Esta evolución es especialmente importante en el segmento de vida, que presenta un gran potencial de crecimiento en el país a medida que las personas buscan planificar su futuro financiero. Diego Weiger, Head of Independent Agents Life, enfatizó que los productores acompañan a los clientes ayudándolos a comprender los riesgos y a encontrar las coberturas adecuadas, así como a planificar ahorros para eventos importantes.

El objetivo estratégico de Zurich es potenciar esta transformación, buscando que su red de productores asesores continúe creciendo y evolucionando hacia un rol más consultivo, siempre priorizando al cliente. Para mantener este modelo, que permite a Zurich proteger a más de 1,5 millones de clientes en todo el país, la compañía invierte continuamente en formación, herramientas digitales y propuestas para fortalecer las capacidades de su red comercial.

Smaldone explicó que la empresa apuesta por construir relaciones a largo plazo mediante una inversión sostenida en capacitación, herramientas e incentivos, además de soluciones digitales para simplificar procesos y mejorar la experiencia del cliente. Esta filosofía de crecimiento conjunto es compartida por los miembros de la red comercial premiados.

Gonzalo Terrazas, director Comercial de Grupo Loyalty, galardonado como la Mejor Agencia de Seguros de Vida 2025, atribuyó los resultados de su equipo a un plan de carrera en conjunto con Zurich. Terrazas explicó que el apoyo de Zurich fue fundamental para alcanzar los objetivos del plan, incluyendo el desarrollo de nuevas agencias, el crecimiento en el reclutamiento de productores y el desarrollo de líderes.

Otro ejemplo del impacto de la formación y el acompañamiento de la compañía es el caso de Ariel Roberto Eskenazi, Co-founder y CCO de Ardama 2020 S.A. , galardonada como el Mejor Socio Blue 2025 en Seguros Patrimoniales. Eskenazi destacó la perseverancia, la ambición y la capacidad de adaptación como claves del éxito, sumando el acompañamiento cercano y permanente de Zurich, que facilitó el cumplimiento de los objetivos planteados.

La relación se basa en valores compartidos y dinámicas que potencian los resultados. En definitiva, más allá de la innovación y la digitalización, el éxito a largo plazo en la industria aseguradora se basa en la calidad humana y la ética profesional





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