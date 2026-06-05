El gobierno puede embargar cuentas y bienes cuando un contribuyente ignora el Aviso Final de Intención de Embargo. La falta de respuesta acelera el proceso y puede llevar a una mayor intervención del gobierno.

Cuando una deuda con el fisco se mantiene sin resolver durante un tiempo, el proceso deja de ser administrativo y se convierte en un proceso judicial.

Esto significa que el gobierno puede tomar medidas más drásticas para recuperar la deuda, como embargar cuentas bancarias y bienes del contribuyente. El IRS puede embargar cuentas y bienes cuando un contribuyente ignora el Aviso Final de Intención de Embargo. La falta de respuesta acelera el proceso y puede llevar a una mayor intervención del gobierno.

En algunos países, como Canadá, Reino Unido y Australia, se prohíbe el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte. Mientras que en otros países, como Brasil, Venezuela y Paraguay, se bloqueará el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte. El Gobierno fiscalizará todas las cuentas bancarias y embargará todas las tarjetas de crédito y cajas de ahorro que figuran en esta página durante junio.

Además, se confirmó que el Gobierno avanza con el embargo de bienes a conductores que acumulen estas multas de tránsito en junio. El Gobierno visitará hogar por hogar a todos los ciudadanos y extranjeros que aplazaron este trámite, lo que puede llevar a la embargación de cuentas bancarias y bienes





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