El PRO redobla la presión sobre Manuel Adorni: acompañará la interpelación en el Senado

El PRO endurece su postura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y evalúa acompañar la moción de censura en el Senado, en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito.

El PRO redobla la presión sobre Manuel Adorni y define su postura de cara a la interpelación en el Senado . El partido opositor, a través de su dirigencia, ha manifestado su intención de acompañar la moción de censura contra el jefe de Gabinete, en un contexto de creciente tensión política y judicial.

Según fuentes partidarias, la decisión se tomó en una reunión de labor parlamentaria, donde se acordó tratar el tema el próximo jueves. Esta iniciativa, inédita desde la reforma constitucional de 1994, marca un precedente significativo en la dinámica del Congreso argentino. Los senadores del PRO han expresado que el Ejecutivo los ha obligado a tomar esta medida al negarse a remover a un funcionario que, según ellos, ha perdido toda credibilidad.

El senador Goerling Lara, quien ha sido uno de los voceros más duros, declaró: "Esto es inédito en la Argentina. Va a ser la primera vez que se aplica este mecanismo que nos dio la Constitución del 94. Y hay que ser muy cautos y muy responsables. Lo que hagamos en el Senado va a dejar un precedente también".

En sus declaraciones, insistió en que el Gobierno debe "resolver esto rápidamente, removiendo al jefe de Gabinete, poniendo otra persona que pueda retomar la iniciativa de una persona que perdió la credibilidad. Nadie le cree a Manuel Adorni".

Asimismo, reiteró que si se da la decisión de la moción de censura, ellos acompañarán, dejando claro que no serán quienes queden cubriendo al jefe de Gabinete. Estas declaraciones se suman a las del diputado nacional y secretario general del partido, quien ya había adelantado la postura del PRO.

El endurecimiento de la posición contra Adorni coincide con la investigación judicial que lleva adelante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en una causa a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. La causa ha puesto en el centro de la escena a Adorni, quien enfrenta serias acusaciones que han minado su respaldo político.

El PRO, que hasta ahora había mantenido una actitud cautelosa, ahora evalúa acompañar el pedido de interpelación como una señal de ruptura con el oficialismo. La decisión final se definirá en los próximos días, pero todo indica que el partido opositor está dispuesto a dar un paso al frente en el escenario legislativo. El contexto político es complejo: el Gobierno nacional busca mantener la gobernabilidad mientras enfrenta críticas internas y externas.

La interpelación a Adorni podría ser el primer paso hacia un juicio político, aunque los tiempos legislativos son acotados. Analistas políticos señalan que esta movida del PRO responde a una estrategia de diferenciación frente a otros sectores de la oposición, buscando capitalizar el descontento ciudadano. Mientras tanto, el jefe de Gabinete se mantiene en su cargo, aunque las presiones aumentan día a día.

El jueves próximo será una fecha clave para definir el futuro inmediato de Adorni y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La oposición, en tanto, se prepara para un debate intenso que promete marcar la agenda política de las próximas semanas. En el Senado, las negociaciones se intensifican. El PRO ha logrado sumar adhesiones de otros bloques opositores, aunque aún no tiene los votos asegurados para avanzar con la censura.

La incertidumbre reina en los pasillos del Congreso, donde se especula con posibles alianzas y contraofertas del oficialismo. Goerling Lara ha sido enfático al señalar que "no vamos a ser los que quedemos cubriendo al jefe de Gabinete", en clara referencia a que el PRO no será cómplice de lo que consideran una gestión fallida. Mientras tanto, la sociedad observa con atención los movimientos políticos, en un clima de desconfianza hacia las instituciones.

La interpelación no solo pondrá a prueba la solidez del Gobierno, sino también la capacidad de la oposición para articular una estrategia común. El desenlace de esta pulseada podría redefinir el mapa político de cara a las próximas elecciones. La causa judicial contra Adorni avanza con lentitud, pero las filtraciones a la prensa han generado un escándalo mediático que salpica a varios funcionarios.

La falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos es uno de los ejes de la acusación. El PRO ha aprovechado este flanco débil para presionar al Ejecutivo, exigiendo explicaciones que hasta ahora no han llegado. La interpelación sería el mecanismo para obtener respuestas en un ámbito formal, aunque muchos dudan de su efectividad real.

Sin embargo, el simbolismo de la medida es innegable: marcaría un antes y un después en la relación entre los poderes del Estado. En este escenario, todas las miradas están puestas en el Senado, donde el próximo jueves se definirá el rumbo de esta historia





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