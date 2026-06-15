El principal aliado del Gobierno, el PRO, no descarta habilitar el debate por la interpelación de Adorni. La oposición busca meter el tema del jefe de Gabinete en la presentación de su declaración jurada entre los espacios opositores. El PRO y el radicalismo, aliados del Gobierno, toman distancia con reclamos para que Javier Milei deje de respaldar al funcionario.

Ahora el PRO , principal aliado del Gobierno , no descarta habilitar el debate por la interpelación de Adorni . Este jueves hay convocada sesión en el Senado y la oposición busca meter el tema del jefe de Gabinete en la presentación de su declaración jurada entre los espacios opositores.

El PRO y el radicalismo, aliados del Gobierno, en este caso toman distancia con reclamos para que Javier Milei deje de respaldar al funcionario, aunque para que efectivamente habiliten el tratamiento de los proyectos. En Diputados los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la izquierda, la Coalición Cívica y legisladores sueltos pidieron una seis expedientes que promueven desde solicitudes de informes hasta la interpelación y moción de censura.

El primer desafío para los opositores será llegar al quórum de 129 presencias. En caso de conseguirlo, como los proyectos no tienen dictamen, para poder debatirlos ese día en el recinto. Como descuentan que no alcanzarán ese número, les quedaría avanzar con el -presididas por el oficialismo- para obligarlas a tratarlos en ese ámbito y luego, en caso de conseguir dictamen, volver a pedir una sesión.

Ese laberinto legislativo con obstáculos, que abre márgenes de maniobra para el oficialismo, con final incierto y como mínimo varias semanas en caso de concretarse, en rigor.

"Que se quede el mayor tiempo posible", chicanean en privado referentes de Unión por la Patria, por el desgaste que le ocasiona al Gobierno y los ruidos con los aliados, al punto de complicar la agenda parlamentaria del oficialismo. Adorni es un mentiroso, un chanta, un chorro, pero para nosotros el problema es estructural", ratificaron este domingo desde el peronismo, también con el propósito de no quedar como que intentan desestabilizar al Gobierno, para no darle un motivo de victimización.

El peronismo, a su vez, busca aprovechar la saga vinculada a las dificultades de Adorni para explicar su crecimiento patrimonial, los viajes y los gastos incompatibles con sus ingresos para exponer a los aliados del oficialismo.

"Esperamos que Adorni venga a dar explicaciones al Congreso y que aquéllos que por redes o en los medios se indignan que el 23 estén en la sesión para habilitar el tratamiento de los expedientes. Hay que terminar con la doble vara", dijo Germán Martínez y Cecilia Moreau, diputados de Unión por la Patria, durante el tratamiento de la reforma laboral. Foto: Juano Tesone. Los diputados cordobeses firmaron el pedido de sesión especial para el 23.

También radicales jujeños. No está el número para los dos tercios, lo que va a quedar es el emplazamiento a las comisiones. Y es muy factible que lo votemos", estimó un referente del PRO. Antes la clave pasará por el quórum: si 129 diputados no se sientan en sus bancas, no habrá sesión ni votaciones.

Patricia Bullrich busca que el Senado sesione este jueves. Foto: Federico López Claro. En el Senado, habrá reunión de labor parlamentaria -entre jefes de bloque- este miércoles por la tarde a partir del objetivo del oficialismo de sesionar al día siguiente para tratar el: por la falta de dictamen, necesitará dos tercios de los votos para avanzar con la interpelación o la eventual moción de censura.

, adelantó una espada parlamentaria de Unión por la Patria, entre el asombro por la decisión de Bullrich de abrir el recinto: En algo coinciden en el peronismo y el PRO: por lo que demorará el trámite legislativo para remover al jefe de Gabinete, asoma como más probable que antes de concrete su salida y nunca se llegue a votar en las dos Cámaras.

"Aunque con este Gobierno nunca se sabe", también abren el mismo interrogante desde los dos espacios. Los cambios en la venta de tierras a extranjeros dilatan la ley de propiedad privada de Sturzenegger en el Congres





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