El jefe de bloque del PRO en Diputados explica el respaldo a la suspensión de las PASO y la unidad tras Javier Milei, descartando disputas internas.

El jefe de bloque del PRO en Diputados es el decimocuarto del ciclo audiovisual Cara a Cara de Clarín. Este debate ha destacado las posturas del principal referente legislativo del PRO desde hace años. Aunque es leal al ex presidente Mauricio Macri, sostiene que el principal representante del cambio actual es Javier Milei. Esta declaración implica un respaldo directo al presidente ante posibles disputas de poder dentro de la coalición gobernante.

Posición del PRO ante la suspensión de PASO

Nosotros desde el PRO decidimos acompañar la propuesta del gobierno de suspender las PASO. Esta decisión se tomó entendiendo que este mecanismo electoral tiene aspectos positivos y negativos. El factor negativo principal es el gasto excesivo que implica para una sociedad que ya tiene dificultades para confiar en la política. Votar tantas veces en un año, a veces seis en algunas provincias, se considera una carga financiera y logística importante.

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Por otro lado, el aspecto positivo es que los últimos dos presidentes que vencieron al peronismo, Mauricio Macri y Javier Milei, lo hicieron en elecciones que contaron con la realización de las PASO. Sin embargo, la decisión de suspensión obedece a necesidades operativas urgentes. La Cámara Nacional Electoral ha solicitado razonablemente que esta medida se tome este año. Si se posterga para el año siguiente, se complicará el accionar de los jueces electorales para cumplir con los plazos.

Acuerdos internos y figuras clave en la reunión

No especulamos y nos pusimos todos de acuerdo para tomar esta determinación. Jorge Macri, Rogelio Frigerio y Nacho Torres estuvieron presentes en la reunión clave. Ellos plantearon que, de poder elegir, no realizarían PASO en sus propias provincias debido al gasto que les ocasiona. No era posible mantener un doble discurso, planteando una postura distinta en las provincias gobernadas por el PRO frente a la realidad nacional.

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Patricia Bullrich estuvo de acuerdo con la medida y fue quien promovió la reunión inicial. Nos convocó a todos los involucrados para discutir la situación. La ley actual incluye temas de agenda como la Ficha Limpia y la digitalización de partidos políticos. También se prevé una reducción importante de la propaganda en televisión y un sistema de aportes privados de campaña que debe supervisar la Justicia Electoral.

Debate sobre la eliminación total del sistema electoral

En algún momento tendremos que definir qué hacer con el sistema de primarias. La suspensión actual está relacionada con cumplir con los requisitos que exigía la Justicia Electoral. Se busca llegar a tiempo con los padrones, las escuelas y los presidentes de mesa. El modelo al que se apunta se parece más al de Estados Unidos. Se trataba más de adhesiones que de tener dos listas en un marco sin PASO.

El PRO siempre estuvo en contra de este sistema y volvió a sostener esa posición histórica. Sin embargo, la realidad inmediata exige priorizar la logística electoral sobre las preferencias ideológicas a largo plazo. La prioridad es garantizar que los comicios se realicen con la estructura necesaria para evitar impugnationes o caos organizativo.

Unidad con el Gobierno y blindaje del cambio

El PRO suele marcar diferencias con el Gobierno, pero al final siempre termina acompañando en el Congreso. Sin especulación alguna, vinimos a blindar el cambio desde el primer día. A veces acompañamos cosas que tienen costos, pero principalmente apoyamos cuestiones que consideramos correctas. Entre lo que sentimos como justo y hacer política de tribuna, siempre decidimos lo correcto.

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Mauricio Macri hizo algo que ningún ex presidente de Argentina hizo: acompañar a un gobierno incluso en los momentos más difíciles. Lo hizo desde una mirada positiva, entendiendo que debemos integrarnos al mundo y modernizarnos. Es necesario bajar la presión tributaria y lograr una economía previsible. Esto es responsabilidad de Toto Caputo, Santiago Bausili y el jefe de gabinete Diego Santilli.

Análisis de poder y proyección de candidatos

Quienes toman decisiones y arriesgan electoralmente son los gobernadores y líderes provinciales. En mi caso, represento a la provincia de Buenos Aires y a sus intendentes. Mar del Plata y los otros 12 distritos que gobierna el PRO tienen más votantes que otras provincias enteras. Quienes arriesgan son los que están en la mesa de decisiones.

Si esta conversación ocurriera en noviembre del 2022, hablaríamos de Horacio Rodríguez Larreta como favorito. En esa época, Javier Milei no aparecía en las encuestas ni rankeaba. Patricia Bullrich empezaba a subir y para Mauricio Macri era una incógnita si sería candidato. Nada de eso ocurrió como tampoco pasó lo esperado en 2018 con Alberto Fernández. La historia política se repite con sorpresas inevitables.