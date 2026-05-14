El primer proyecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina: Inauguración del parque solar El Quemado en Mendoza

El jefe de Gabinete Manuel Adorni viajó al desierto en Mendoza para la inauguración del primer proyecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado por el gobierno de Javier Milei. El cuestionado jefe de Gabinete fue el principal orador y afirmó que 'Por primera vez en mucho tiempo hay un gobierno con mirada de futuro. Vamos a mandar más reformas al Congreso'. El parque solar El Quemado, perteneciente a YPF Luz, invirtió 210 millones de dólares en un predio de energía solar que alcanzará una capacidad instalada de 305 MW, un aporte significativo al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El presidente de YPF, Horacio Marín, detalló que el parque generará energía equivalente al consumo de más de 233.000 hogares argentinos y representará el 11% de toda la generación renovable del país y el 40% de las energías renovables de Mendoza.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni viajó al desierto en Mendoza para la inauguración del primer proyecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) aprobado por el gobierno de Javier Milei.

El cuestionado jefe de Gabinete fue el principal orador y afirmó que 'Por primera vez en mucho tiempo hay un gobierno con mirada de futuro. Vamos a mandar más reformas al Congreso'. El parque solar El Quemado, perteneciente a YPF Luz, invirtió 210 millones de dólares en un predio de energía solar que alcanzará una capacidad instalada de 305 MW, un aporte significativo al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El presidente de YPF, Horacio Marín, detalló que el parque generará energía equivalente al consumo de más de 233.000 hogares argentinos y representará el 11% de toda la generación renovable del país y el 40% de las energías renovables de Mendoza. El gobernador Alfredo Cornejo (UCR) aguardaba la presencia del ministro Luis Caputo en la inauguración del parque solar pero el jefe de la cartera de Economía se bajó a último momento.

A través de la red social X, Caputo confirmó la aprobación del RIGI para el proyecto para la explotación de cobre San Jorge en Uspallata. El plan de inversión aprobado es de 891 millones de dólares. La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, comentó que El Quemado es el parque solar más grande del país superando al parque Caucharí en Jujuy. Mendoza ya alcanza los 700 megas de potencia instalada de generación renovable





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