El presidente Milei opta por un Mundial austero mientras su gobierno enfrenta tensión política y apunta a intensa agenda internacional

El presidente Javier Milei verá el debut de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde la residencia de Olivos, en contraste con los fastos oficiales de gestiones anteriores, en medio de una crisis interna que llevó a suspender reuniones de Gabinete. Pese al hermetismo por el escándalo que salpica al jefe de Gabinete, la Casa Rosada planea una agenda cargada de viajes al exterior destinada a buscar inversiones y reforzar lazos con Occidente, incluyendo España, Estados Unidos y Francia, con la compañía de empresarios destacados.

El clima deportivo que suele contagiar a las máximas esferas del poder político local tendrá esta vez un correlato marcadamente austero en la cúspide del Gobierno nacional: el presidente.

Quienes frecuentan el entorno presidencial conocen la pasión futbolística de Milei, forjada en sus años juveniles como arquero en las divisiones inferiores de Chacarita Juniors. El mandatario no oculta su entusiasmo por el seleccionado nacional y recientemente dejó en claro su postura en las redes sociales. Tras viralizar un spot corporativo de la petrolera estatal YPF protagonizado por el capitán del equipo, el jefe de Estado se declaró fanático irredento de la Selección.

No obstante, a diferencia de gestiones anteriores, donde los palcos oficiales contaban con delegaciones de ministros y funcionarios de primera línea, no existió una bajada de línea formal u orden escrita. La decisión de ver el debut futbolístico en Olivos coincide con un período de fuerte tensión política dentro de la administración libertaria. El escándalo que involucra directamente al jefe de Gabinete ha forzado una parálisis transitoria en los esquemas habituales de deliberación interna.

Con el objetivo de contener las esquirlas de la crisis y evitar filtraciones que alimenten las críticas de la oposición, la mesa chica del oficialismo ordenó suspender de manera temporal las reuniones de Gabinete y los encuentros de la Mesa Política. El hermetismo es total y la prioridad absoluta del Gobierno se concentra en capear el temporal mediático y judicial antes de retomar el ritmo ordinario de la gestión ministerial.

Esta semana será decisiva, puesto que se esperan definiciones clave en torno al caso que salpica al entorno presidencial. En paralelo a la contención de los ruidos internos, la Casa Rosada trabaja a contrarreloj en el diseño de una ambiciosa agenda para las próximas semanas, la cual mantendrá al presidente con un pie en el interior del país y otro en el plano global.

El primer hito de relevancia institucional tendrá lugar en el territorio santafesino este sábado, donde Milei encabezará los actos oficiales por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Rosario. Tras cumplir con las obligaciones patrióticas en Rosario, el jefe de Estado iniciará una seguidilla de viajes internacionales de alto impacto geopolítico y comercial, confirmando que la inserción de la Argentina en los principales centros de poder de Occidente sigue siendo el norte de su política exterior.

El primer destino será España, donde entre el 19 y el 27 de junio el mandatario brindará una conferencia académica y recibirá una distinción en la CEU Universidad San Pablo. También mantendrá encuentros clave con importantes cámaras empresariales locales interesadas en las ventanas de inversión que abren el RIGI y el denominado régimen de promoción industrial.

El viaje se desarrollará bajo un clima de marcada expectativa política, no solo por la persistente tensión diplomática con la administración de Pedro Sánchez, sino también por los posibles encuentros bilaterales con referentes de la oposición local como Isabel Díaz Ayuso o el líder de Vox, Santiago Abascal. Posteriormente, el presidente viajará a Estados Unidos, en una gira que se extenderá hasta el 11 de julio.

La búsqueda de financiamiento fresco para acelerar la salida del cepo cambiario y la promoción de la Argentina como un polo desregulado y crypto-friendly para las corporaciones globales serán los ejes estructurantes de las sucesivas jornadas de trabajo en territorio estadounidense. Se tratará del máximo acercamiento del presidente al clima mundialista en el país norteamericano, pero su agenda estará enfocada en consolidar lazos con los principales fondos de inversión de Wall Street, visitar centros de innovación tecnológica y mantener encuentros de carácter ideológico y financiero.

Finalmente, en el marco del diseño de la hoja de ruta para la segunda mitad del año, los equipos técnicos de la Jefatura de Gabinete y el armado partidario evalúan visitas también en otras provincias, destinos seleccionados bajo la premisa de apuntalar la presencia territorial de La Libertad Avanza de cara al mediano plazo. Además, se anticipa un ambicioso foro de promoción económica coordinado por la Agencia Argentina de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional que emulará el esquema de Nueva York, pero enfocado en la economía real y la inversión industrial.

La gira europea incluirá también una escala en París, que constituye una muestra del respaldo de ese país en las negociaciones de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La delegación argentina en la capital francesa no solo contará con la presencia de ministros y gobernadores, sino con un selecto grupo de los empresarios más pujantes de los sectores de energía, minería, agroindustria e infraestructura.

Entre los ejecutivos confirmados que acompañarán al mandatario se destacan Marcos Bulgheroni (CEO de Pan American Energy), Eduardo Eurnekian (Corporación América), Martín Migoya (Globant) y Marcelo Mindlin (Pampa Energía). En Estados Unidos, el presidente Milei recibirá un galardón internacional de enorme envergadura ideológica





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