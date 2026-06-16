El presidente Milei habla en Nueva York y la oposición avanza contra el jefe de Gabinete

El presidente de Argentina, Javier Milei, habló en la Universidad Yeshiva, en Nueva York, el lunes 9 de marzo de 2026, y abrió un nuevo capítulo en la saga que tiene como eje sus decisiones políticas. La oposición dialoguista está cada día más cerca de apoyar la remoción del jefe de Gabinete, impulsada por el kirchnerismo.

El presidente de Argentina, Javier Milei , habló en la Universidad Yeshiva , en Nueva York , el lunes 9 de marzo de 2026, y abrió un nuevo capítulo en la saga que tiene como eje sus decisiones política s.

En un caso, el de Adorni, las chances del Gobierno son una obra en construcción, y en el otro, el conflicto con las universidades, al Gobierno le torcieron la mano. En una ceremonia a cajón cerrado dentro de la sede gremial, se hicieron presentes dirigentes como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, que pasó el fin de semana largo recluido solo con su familia y busca enfocarse en el informe de gestión que tiene previsto dar ante el Senado.

Guillermo Michel se acercó al sector agropecuario y puso en marcha su dispositivo de campaña en el interior del país, con un encuentro en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que tuvo como eje las problemáticas del campo. La oposición dialoguista está cada día más cerca de apoyar la remoción del jefe de Gabinete, impulsada por el kirchnerismo, y el Senado podría tratar este jueves la interpelación a Manuel Adorni





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Javier Milei Universidad Yeshiva Nueva York Oposición Jefe De Gabinete

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Karina Milei quiere ampliar la tropa digital en medio de la interna con Santiago CaputoEsperan sumar más referentes para ocupar plataformas que no dominan las Fuerzas del Cielo y reordenar la estrategia en redes; el cineasta Santiago Oría y la diputada Lilia Lemoine colaboran con ese proyecto

Read more »

Escándalo por el pendrive de Adorni: la presión del Congreso y el gabineteEl caso de Adorni sigue creciendo y poniendo en jaque al gobierno de Milei. La presión del Congreso y el gabinete es cada vez mayor, y los ministros están pidiendo la renuncia de Adorni. Sin embargo, Karina Milei y Federico Sturzenegger siguen defendiendo al jefe de Gabinete.

Read more »

Milei volvió a ratificar a Adorni y dejó un mensaje de unidad: “Va a salir fortalecido”El Presidente mostró una vez más su apoyo hacia el jefe de Gabinete y exvocero de La Libertad Avanza. ¿Qué dijo?

Read more »

Javier Milei ratifica su alineamiento con Manuel Adorni en medio de la crisis del ministro coordinadorEl presidente de la República, Javier Milei, ha roto el silencio y ha respaldado públicamente a Manuel Adorni, Ministro Coordinador, en medio del fuerte escándalo patrimonial que afecta al funcionario. Milei ha replicado un posteo que denuncia una presunta campaña de desprestigio y operaciones mediáticas en contra del ministro coordinador, expresando su apoyo a Adorni y cuestionando la legitimidad del conflicto institucional.

Read more »