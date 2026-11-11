El presidente Milei emotivo en despedida del Papa León XIV

El mandatario argentino Javier Milei se mostró conmovido al despedir al Papa León XIV en Luján, donde el líder religioso emprende su última escala en Perú.

El presidente argentino Javier Milei se emocionó al despedir al Papa León XIV en Luján el miércoles, cuando el sismo pontífice regresó a su avión de Aerolíneas Argentinas rumbo a Perú. El emotivo gesto se registró ante un grupo de fieles que acompañó al Papa durante la caminata y el abrazo final.

Escena emotiva en Luján

Después de bajarse de la camioneta negra que le llevó desde el helipuerto, Milei siguió al Papa a lo lejos y lo saludó con lágrimas en los ojos. Los dos caminaron por una alfombra roja hasta la escalera del avión que se alzó sobre el aeropuerto. El Papa León XIV se despidió con un gesto de la mano antes de subir al avión de 330 metros de alto. El presidente extendió su abrazo al canciller Pablo Quirno y, juntos, los tres se fundieron en un abrazo conjunto.

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El articulo menciona que Milei no asistió a la misa que el Papa dio frente a la Basílica de Luján, sino que permitió que funcionarios de su gabinete acompañarían al Pontífice durante la visita. La misa, de una hora de duración, recibió cientos de visitantes de todo el país.

Diálogo político previo a la despedida

El Papa León XIV también había celebrado una reunión con la Casa Rosada y el Palacio Libertad el mismo día. En el encuentro, ambos líderes discutieron futuros acuerdos políticos y de colaboración con la Iglesia Católica y representantes de la sociedad civil. La reunión se realizó ante el presidente Milei y funcionarios del Gabinete, y culminó con una declaración pública que destacó el potencial de la nueva relación entre el Estado y la Iglesia.

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Viaje de la gira sudamericana

El avión, denominado Pontifex Maximus, es un Airbus A330 que cubre más de 4.000 kilómetros y se detendrá en Lima para la última y más extensa escala de la gira del Papa. El viaje inició en Madrid y continuó en Santiago de Chile antes de chegar a Luján, Argentina. El presidente Milei expresó su gratitud al pueblo argentino por la calurosa acogida al attendir al Papa y compartió el mensaje de paz y unidad que instó el Pontífice durante su mensaje de la mañana.

El próximo día, el Papa León XIV aterrizará en Lima y continuará con su itinerario por Sudamérica, visitando a los fieles y a los líderes nacionales de los países de la región. El viaje del presidente Milei y la visita del papa están programados para concluir la semana que venise, con el regreso de la comitiva al Aeroparque argentino para devolverles a la patria el avión que les ha servido como vehículo de peregrinación de los fieles argentinos.