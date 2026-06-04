El presidente de Rosario Central confirma la continuidad de Jorge Almirón y desmintió los rumores de su salida

El presidente de Rosario Central, Claudio Belloso, desmintió los rumores sobre la salida de Jorge Almirón y confirmó su continuidad al frente del equipo. También se refirió a los cuestionamientos que suele recibir la institución y defendió la gestión deportiva y dirigencial del club.

El presidente de Rosario Central desmintió los rumores sobre la salida de Jorge Almirón y confirmó su continuidad al frente del equipo. Confirmó públicamente que el entrenador seguirá al frente del primer equipo.

La aclaración llegó durante una rueda de prensa en la que el máximo dirigente canalla desmintió las versiones que habían tomado fuerza tras la derrota ante Boca Juniors. Dijo que no encuentra argumentos para que se tenga que ir Almirón, y que el único argumento es que las páginas y las redes dictaminaron que se tiene que ir. Hasta su mamá le pide que eche a Almirón, pero hay un proyecto.

Rosario Central podría perder a Fatura Broun: que equipo del fútbol argentino lo busca. También se refirió a los cuestionamientos que suele recibir la institución y respondió con dureza a quienes hablan de supuestos beneficios hacia Rosario Central. Con la continuidad del entrenador confirmada, Rosario Central buscará enfocarse en los desafíos del segundo semestre, con el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores como principales objetivos. Murió José Sanfilippo, ídolo y máximo goleador de San Lorenzo.

La abuela de Agostina Vega reveló que encontró una carta de la adolescente de 14 años: 'Última voluntad'





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rosario Central Jorge Almirón Presidente Claudio Belloso Confirmación De Continuidad Desmentimiento De Rumores Cuestionamientos De La Institución Gestión Deportiva Y Dirigencial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jorge Almirón dejaría de ser el entrenador de Rosario CentralLa Comisión Directiva del Canalla habría tomado la decisión de despedirlo.

Read more »

Almirón dejaría de ser el entrenador de Rosario CentralLos dirigentes del Canalla ya tendrían tomada la decisión de interrumpir el vínculo del DT. A pesar de los buenos números, las últimas eliminaciones y una turbulenta relación con los referentes llevaron al final abrupto de su ciclo.

Read more »

Jorge Almirón dejó de ser el DT de Rosario Central: los motivos de su salidaRosario Central confirmó la salida de Jorge Almirón luego de la derrota 3-0 ante Estudiantes por Copa Argentina. Gonzalo Belloso dará explicaciones este jueves.

Read more »

Mascherano, candidato a ser DT de Rosario Central si se va AlmirónAnte los rumores sobre la posible salida del actual entrenador del Canalla, en las últimas horas comenzó a circular el nombre del Jefecito, quien tiene un vínculo de larga data con el club.

Read more »