El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó el conteo provisional que dio ganador al outsider De la Espriella y acusó a la empresa de los hermanos Batista de fraude electoral.

El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó el conteo provisional que dio ganador al outsider De la Espriella, alegando que la empresa de los hermanos Batista sumó cédulas de personas que no están en el padrón.

Petro no aceptó los resultados de este domingo que dieron por derrotado a su candidato, el senador Iván Cepeda. El mandatario se refirió a la empresa a cargo del conteo, Thomas Greg & Sons, como una multinacional colombiana de seguridad y tecnología fundada por Gregorio Bautista y manejada por sus hijos, Felipe, Camilo y Fernando Bautista.

La compañía ha estado en el centro de la escena por sus disputas legales con el gobierno de Petro, fundamentalmente por el manejo de los datos de los ciudadanos y la exclusividad de sus licitaciones. El presidente afirmó que hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales. El sorpresivo triunfo del outsider De la Espriella agravó las divisiones internas en la fuerza que lidera Petro.

El ministro del Interior Armando Benedetti se refirió a la elección como un cuento, mientras que el representante del oficialismo, Alejandro Toro, analizó la contienda presidencial de cara a la primera vuelta. En el país, el desempleo se ubicó en 9,2 por ciento, mientras que en 2025 había sido de 10,3.

Además, las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn investigan al líder colombiano, según un artículo publicado por el New York Times. Las elecciones presidenciales son en dos meses





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