El presidente argentino Javier Milei continúa con su ronda de reuniones con gobernadores aliados a la Casa Rosada, mientras que la oposición sigue buscando una alternativa creíble para enfrentar al oficialismo.

El presidente argentino Javier Milei continúa con su ronda de reuniones con gobernadores aliados a la Casa Rosada , mientras que la oposición sigue buscando una alternativa creíble para enfrentar al oficialismo.

En un evento en la embajada argentina en Washington, el coordinador de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado norteamericano, Michael Jensen, destacó la importancia de fortalecer las alianzas con aquellos países dispuestos a enfrentar amenazas compartidas y a buscar una cooperación práctica. En el ámbito interno, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, aludió a que el ex ministro de Economía, Silvina Álvarez Correa, ya tiene los números para presentar su candidatura a la gobernación de Buenos Aires, mientras que el ex ministro de Trabajo, Hugo Moyano, sigue siendo investigado por la Justicia por su supuesto enriquecimiento ilícito.

En otro orden de cosas, el gobierno argentino vetó el ascenso de una candidata a jueza por ser la cuñada de un periodista que investigó al oficialismo. En la escena política, el líder de La Libertad Avanza (LLA), Luis Lacunza, sigue trabajando con el coordinador de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado norteamericano, Michael Jensen, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, para construir una coalición más amplia que el peronismo para enfrentar a Milei.

En la escena económica, el presidente argentino, Javier Milei, sigue buscando construir una coalición más amplia que el peronismo para enfrentar a Milei, mientras que el ex ministro de Economía, Silvina Álvarez Correa, sigue siendo investigado por la Justicia por su supuesto enriquecimiento ilícito. En otro orden de cosas, el gobierno argentino vetó el ascenso de una candidata a jueza por ser la cuñada de un periodista que investigó al oficialismo





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