Independiente atraviesa un momento excepcional de eficacia goleadora, liderado por un Gabriel Ávalos en estado de gracia y una racha de partidos consecutivos anotando que lo sitúa entre los equipos más letales del mundo.

Independiente atraviesa un presente futbolístico que invita a la ilusión de sus seguidores, consolidándose como uno de los elencos más eficaces y constantes de todo el fútbol argentino . Bajo una estructura táctica que prioriza la ofensiva constante, el Rojo ha logrado estirar una racha histórica convirtiendo goles en encuentros consecutivos, lo que lo posiciona estadísticamente al nivel de los clubes más destacados y goleadores a nivel mundial en la actualidad.

A pesar de que el cuerpo técnico reconoce que aún existen desafíos por resolver en el sector defensivo para alcanzar un equilibrio absoluto, la capacidad del equipo para generar peligro y vulnerar los arcos contrarios ha sido el sello distintivo de esta campaña. Los números no mienten y reflejan una contundencia envidiable: diez triunfos, seis empates y apenas tres derrotas, con un saldo total de 34 tantos convertidos y 19 recibidos, consolidándose como una potencia ofensiva en este 2026. La figura indiscutible de este proceso es Gabriel Ávalos, el delantero que atraviesa su etapa de mayor plenitud desde su llegada al club a inicios de 2024. Ávalos no solo encabeza la tabla de goleadores del certamen con nueve tantos, sino que ha demostrado una generosidad colectiva notable al aportar cinco asistencias, participando de forma directa en catorce de las treinta y cuatro anotaciones totales del conjunto. Su impacto dentro del área es complementado perfectamente por los extremos, Matías Abaldo y Maximiliano Gutiérrez. El jugador uruguayo acumula cuatro gritos sagrados, mientras que el chileno ha mostrado un crecimiento exponencial, siendo fundamental en los últimos duelos frente a Racing y Defensa y Justicia, donde se erigió como la gran figura del campo de juego gracias a su desequilibrio y precisión en los metros finales del terreno. El entrenador ha sido enfático al señalar que, aunque el equipo muestra una versión arrolladora en el frente de ataque, el trabajo diario se centra ahora en fortalecer la solidez del bloque defensivo para evitar las distracciones que han permitido goles en momentos de relajación, como ocurrió en el cruce ante Atenas de Río Cuarto. Sin embargo, este Independiente ha demostrado carácter en los escenarios más complejos, logrando resultados positivos en plazas históricamente complicadas como la Bombonera ante Boca Juniors. Con un plantel que combina la experiencia de sus referentes con la frescura de sus extremos, el Rojo no solo se mantiene en los puestos de vanguardia de la Liga Profesional, sino que ha logrado encender el entusiasmo de una parcialidad que ve en este proyecto un camino firme hacia la consolidación de un estilo de juego agresivo, protagonista y, sobre todo, sumamente eficaz de cara a la valla contraria





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