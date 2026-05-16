El poder de atracción de Japón entre los argentinos y los motivos por los que подробнее visitan

Este artículo explora las razones por las que los argentinos se sienten atraídos por Japón y se involucran en viajes que incluyen dos o más escalas. Se proporcionan datos y ejemplos para demostrar que el vínculo cultural y las experiencias locales han hecho que Japón sea un destino turístico frecuente para los argentinos. Además, se incluye información sobre los contrastes culturales, la gastronomía, el turismo de naturaleza y la fascinación por la cultura.

La gastronomía, el turismo de naturaleza y las experiencias espirituales refuerzan el vínculo histórico y la fascinación entre los dos países, a pesar de las distancias.

En 2025 hubo un récord histórico de visitantes argentinos en Japón, según estadísticas de la Organización Nacional de Turismo de ese país (JNTO). Un viaje en tren bala, cruzar la calle más transitada del mundo o contemplar un templo recubierto por láminas de oro son algunas de las imágenes que cualquier turista ya imagina antes de viajar a Japón y que son parte de un impacto cultural enorme que quedó reflejado en una marca histórica.

Más de la mitad de los turistas internacionales provienen de los países de una región muy populosa y Japón se posiciona entre los destinos más elegidos por los viajeros de todo el mundo. La Argentina aporta una cifra significativamente más baja, pero que sigue esta tendencia global que genera la fascinación por la cultura japonesa. El año pasado, más de 33 mil argentinos viajaron a Japón, la marca más alta que se tiene registrada a la fecha.

¿Qué hay detrás de ese poder de atracción que genera Japón entre los argentinos? ¿Cuáles son los motivos que los llevan a planificar un viaje a un destino con dos o más escalas para llegar al otro extremo del mundo? La Argentina tiene un vínculo histórico con Japón, que data de 1886, con la llegada de Kinzo Makino, el primer inmigrante que se estableció en Córdoba.

Desde ese primer registro oficial, la comunidad japonesa creció durante todo el siglo XX hasta convertirse en una integral parte de la sociedad argentina con el trabajo en la tierra, como la horticultura y floricultura. También organizaron su vida en los centros urbanos con tintorerías, un negocio familiar que no requería de un gran conocimiento del idioma





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