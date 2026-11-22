Análisis de la política económica de Argentina bajo el Plan Milei, centrada en la contención del tipo de cambio para frenar la inflación y sus implicaciones electorales.

El Gobierno de Argentina ha mantenido al dólar como la principal herramienta para frenar la inflación desde 2023, inmediatamente después de la devaluación inicial del 120 por ciento. Esta estrategia ha sido reafirmada en el año actual para evitar que la inflación suba en 2026, especialmente después de que el petróleo pegara un salto debido a la guerra en Irán.

Desaceleración Inflacionaria y Contexto Internacional

El dólar en el mundo se está revalorizando porque los inversores venden activos con riesgo o menos seguros, entre ellos los bonos argentinos. En Argentina subió el dólar pero a un ritmo menor que otros países y aún que la inflación local. La prueba es que esto tiene una explicación basada en la intervención estatal.

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El Plan Milei ha sido su principal instrumento de política económica desde el primer día. Esta postura se alinea con experiencias históricas donde la contención cambiaria permitió desinflaciones rápidas en etapas iniciales. El desafío para el Gobierno, a la hora de atravesar las turbulencias global y local, será elegir entre bajar más la inflación y ver cómo recupera el colchón cambiario.

Comparativas Históricas y Riesgos del BCRA

Alberto Fernández, expresidente y exvicepresidente del BCRA, recordó en la semana que Uruguay en los 90 bajó la inflación de 160 por ciento a 40 por ciento en dos años. De 40 a un dígito demoró cinco años, según señaló el exmandatario. En ese sentido, Argentina no muestra un desempeño que no hayan registrado otros países que desinflaron rápido en una primera etapa, incluso de forma expansiva.

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Estos países alternaron períodos de crecimiento y recesión hasta llegar al dígito. A esta altura de la estabilización, la apreciación a la que recurrió Uruguay en su momento es muy similar a la que experimenta hoy el Plan Milei. El exvicepresidente del BCRA advirtió sobre errores pasados para no tropezar tres veces con la misma piedra.

Presión sobre el Tipo de Cambio y Brechas

Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, afirmó que existe una presión sobre el tipo de cambio que el mercado oficial no está convalidando. Esto queda claro por el aumento de la brecha cambiaria y la intervención del Gobierno vendiendo bonos con cobertura y contratos a futuro.

El problema no es el nivel del tipo de cambio sino la velocidad con la que el tipo de cambio se apreció este año. Esto genera riesgos de que para el año que viene Argentina se haya apreciado de más, con el impacto de una política monetaria muy restrictiva. Aunque ha comprado muchas reservas, el tipo de cambio nominal subió mucho menos que la inflación.

Impacto en Bonos y Perspectivas Electorales

Un Boncap, que es un bono en pesos a tasa fija que devenga 2,24 por ciento de tasa efectiva mensual, tolera una suba del dólar MEP de 2,24 por ciento por mes sin perder en dólares según cálculos del mercado. El Bono ajustado por CER tolera entre 2,1 y 2,4 por ciento mensual de suba del dólar.

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Entre el 28 de agosto y el 16 de octubre el MEP se movió 1,2 por ciento y el devengamiento lo absorbió con margen. Pero desde entonces ninguna posición en pesos aguantó el ritmo del dólar. A estas tasas, ninguna aguanta otra semana como esta, concluyó el especialista.

Posturas sobre Flotación y Costos Económicos

Martín Rapetti, de la consultora Equilibra, señaló que el Gobierno corre riesgos si deja flotar el dólar en este contexto. Flotar cuando presiona el mercado es una mala señal para el gobierno. Para él, el momento clave era hacerlo después de las elecciones en 2025 o cuando anunciaron las bandas móviles por inflación.

El costo de sostener el dólar es no encarecerse en dólares si los vecinos están depreciando sus monedas y compiten en terceros mercados. Sin embargo, si se quiere bajar la inflación durante un plan antiinflacionario, una depreciación genera dinámicas más costosas que las ganancias comerciales.

En un momento donde Argentina tiene un boom de exportaciones, subir el tipo de cambio es riesgoso. Si se piensa que lo que sucede en los mercados por estas semanas es transitorio, y la Reserva Federal no subirá las tasas tanto como se descuenta, el real se normalizará. Pero hoy queda aguantar colgado del travesaño, según la visión del economista.