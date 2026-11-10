El Piri Díaz reconoce la evolución de Lautaro Blanco como figura clave de Boca Juniors

Juan Pablo Díaz analiza el juego de Lautaro Blanco, destacando sus centros y su impacto en Boca Juniors con 23 asistencias en la Liga Profesional 2026.

Juan Pablo Díaz, reconocido exjugador de Newell's Old Boys y River Plate, ha emitido un juicio contundente sobre Lautaro Blanco, lateral izquierdo que se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema del Club Atlético Boca Juniors. El exdefensor resalta que su colega ya superó la etapa de promesa para convertirse en una figura indiscutible del fútbol argentino actual.

De Rosario Central a la Ribera

Durante su análisis, Díaz recordó sus propios años en Rosario Central, donde se enfrentó personalmente a Lautaro Blanco en competiciones previas. Este encuentro directo le permitió observar de cerca cómo el actual jugador de Boca Juniors, formado en las divisiones inferiores del equipo rosarino, ha perfeccionado su técnica con el paso de los años. La trayectoria desde las juveniles hasta el primer plano profesional ha sido marcada por una evolución constante en sus capacidades ofensivas.

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La magia de los centros a la carrera

El elemento técnico que más atrae la atención de Díaz es la habilidad excepcional de Blanco para ejecutar centros en movimiento. Según el exfutbolista, esta virtud no es nueva, sino que era visible desde su infancia cuando debutaba en las inferiores de Rosario Central. Sin embargo, con el tiempo, ha logrado perfeccionar esa capacidad hasta convertirla en su arma principal, una característica que le genera una profunda identificación personal con el estilo de juego de su colega actual.

Esta habilidad específica se ha vuelto una de las armas predilectas para la ofensiva del equipo Xeneize durante la Liga Profesional 2026. La capacidad de Blanco para desmarcarse y enviar el balón al área mientras mantiene la velocidad del juego ha desestabilizado numerosas defensas rivales, convirtiéndose en un eje central del sistema ofensivo diseñado por el cuerpo técnico.

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Identificación técnica con el lateral izquierdo

La conexión entre Díaz y Blanco va más allá de lo puramente futbolístico. El exjugador de River Plate confiesa que siempre le encantó realizar ese tipo de jugadas ofensivas, lo que le permite entender y valorar cada decisión táctica que toma Blanco en la cancha. Su identificación con el juego del lateral izquierdo se basa en la similitud de sus enfoques históricos, resaltando la calidad técnica que define su posición.

Díaz afirmó explícitamente que la mayoría de las acciones de ataque de Boca Juniors pasan a través de la intervención de Lautaro Blanco. Esta estadística visual refuerza la idea de que el lateral izquierdo no es solo un defensor, sino un creador de juego esencial que determina el ritmo y la eficacia del equipo en los tercios finales del campo.

Impacto real y estadísticas oficiales

Los números oficiales respaldan el análisis técnico realizado por Juan Pablo Díaz. Desde su llegada al Club de la Ribera a principios de 2024, Lautaro Blanco ha dejado una huella estadística significativa en la institución. El lateral izquierdo acumula ya 23 asistencias confirmadas durante su trayectoria en el equipo.

Este registro se ha logrado en un total de 129 presentaciones oficiales con la casaca Xeneize. La relación entre las apariciones y las asistencias demuestra una consistencia notable en su contribución ofensiva a lo largo de los últimos años. Estos datos concretos situán a Lautaro Blanco entre los jugadores más efectivos en la generación de oportunidades para sus compañeros de equipo en el contexto de la Liga Profesional 2026.