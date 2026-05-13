El Pirata enfrenta al Bicho en la final del Apertura, reclamando el penalti y buscando su primera copa local

El Pirata, finalista del torneo, recibe al Bicho en la final del Apertura después de caer en la temporada anterior por una supuesta infracción en un penalti. Sin embargo, el equipo llevará a cabo una campaña para reclamar el penalti y coronar un título local que ha evadido durante años.

El Pirata recibe al Bicho en busca de meterse en la final del Apertura, luego de haber caído en 2025, cuando el elenco cordobés apuntó contra el árbitro Yael Falcón Pérez.

Así que, independientemente de que creo que hoy jugamos mal el segundo tiempo y nos empataron bien, el penal es una vergüenza. ¿Cuántas veces nos van a cagar? Visiblemente molesto por el penal tras una supuesta infracción de Leonardo Heredia sobre Alan Lescano que Tomás Molina cambió por el gol del triunfo 2-1 del conjunto de La Paternal, el Ruso fue a fondo: Hoy vinimos y nos perjudicó un montón.

Finale que perjudicar, porque laburamos todos, necesitamos el laburo y a mí me parece que hay árbitros que se hacen bien los tontos. Finalmente Argentinos perdió la final contra Independiente Rivadavia y ahora buscará dejar en el camino al elenco cordobés para intentar coronar con un título sus buenas actuaciones en el certamen local. y llega en un gran momento porque viene de eliminar a Talleres en el clásico de octavos y este martes superó por 2-0 a Unión.

Con jugadores de experiencia como el gol de Federico Rodríguez ACDA haría las delicias del hinch





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