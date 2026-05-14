El Peugeot 408: un crossover fastback con un diseño futurista y una calidad de materiales excepcional

El Peugeot 408 es un modelo histórico en la Argentina, tradicionalmente asociado a una silueta sedán. Sin embargo, el nuevo Peugeot 408 que la firma del león lanzó recientemente poco tiene que ver con aquellos antecesores. El modelo actual se enmarca dentro del universo de los crossover fastback, ya que combina características de distintos segmentos: tiene una estética con rasgos de SUV, una caída de techo tipo coupé y proporciones propias de un hatchback elevado. Al mercado local, el nuevo Peugeot 408 llegó en una única versión GT con motor a combustión, que evaluamos. En otros mercados se comercializa con configuraciones híbridas, que habrá que ver si llegan en un futuro a la Argentina.

El Peugeot 408 es un modelo histórico en la Argentina, tradicionalmente asociado a una silueta sedán. De hecho, este vehículo llegó a fabricarse en suelo argentino y durante años fue uno de los referentes de la marca dentro de ese segmento.

Sin embargo, el nuevo Peugeot 408 que la firma del león lanzó recientemente poco tiene que ver con aquellos antecesores. El modelo actual se enmarca dentro del universo de los crossover fastback, ya que combina características de distintos segmentos: tiene una estética con rasgos de SUV, una caída de techo tipo coupé y proporciones propias de un hatchback elevado. Al mercado local, el nuevo Peugeot 408 llegó en una única versión GT con motor a combustión, que evaluamos.

En otros mercados se comercializa con configuraciones híbridas, que habrá que ver si llegan en un futuro a la Argentina. Cómo es el Peugeot 408 GT Dimensiones, diseño e interior Para comenzar el análisis, una de las primeras cosas que se destacan son sus dimensiones en donde su fuerte es la distancia entre ejes: Largo: 4687 mm Ancho: 2194 mm Alto: 1749 mm Distancia entre ejes: 2787 mm En cuanto al diseño, que es sin lugar a dudas uno de los grandes fuertes de la firma del león, este 408 presenta líneas modernas y futuristas que no pasan desapercibidas.

Tiene una impronta muy marcada y llamativa, algo que hace que se lleve numerosas miradas cada vez que rueda por las calles. El frente es uno de sus puntos más atractivos, con un conjunto de trazos agresivos y bien trabajados. Allí aparecen los ya característicos “colmillos” luminosos de Peugeot, que funcionan como luces DRL LED y acompañan a los faros Matrix LED.

Estos últimos ofrecen un gran poder de iluminación, algo que se percibe especialmente al viajar de noche por autopistas o rutas. A su vez, el nuevo logotipo de la marca aparece replicado en distintos sectores del vehículo y le aporta una identidad más moderna. De perfil, las líneas son dinámicas y ayudan a reforzar el buen trabajo aerodinámico del modelo.

La caída del techo comienza poco antes del último pilar y es justamente uno de los rasgos que le da ese estilo fastback tan característico. La parte trasera termina de completar un conjunto estético muy logrado, con ópticas de diseño propio y una firma lumínica bien reconocible.

Además, el baúl cuenta con apertura y cierre eléctricos y ofrece una capacidad de 536 litros (o de 1611 con las plazas traseras rebatidas). Otro aspecto que aporta al diseño son los cuatro colores disponibles, de los cuales solo uno se sale de lo tradicional: el Azul Obsession. Luego aparecen el Negro Perla, el Gris Selenium y el Blanco Okenite, tono correspondiente a esta unidad probada.

Para ingresar al vehículo, el mismo se destraba por proximidad y, al desplegarse los espejos de manera eléctrica, reflejan sobre el suelo el logotipo de la marca; uno de los “chiches” con los que cuenta este modelo. Una vez dentro, el vehículo cuenta con botón de encendido y se podría decir que dispone “casi de tres pantallas” (sistema I-Cockpit).

Por un lado, aparece el tablero instrumental digital 3D de 10 pulgadas, que le aporta un toque tecnológico e interesante al mostrar elementos como la aguja de velocidad o las revoluciones con efecto tridimensional. Luego se encuentra la pantalla central multimedia, ubicada en posición horizontal, también de 10 pulgadas, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

Debajo aparecen diversos comandos digitales configurables (una superficie táctil con accesos rápidos de la central multimedia), además de algunos botones físicos con formato de “piano”. Y más atrás aún aparece un cargador por inducción para los celulares. A eso se suma una perilla circular para controlar el volumen de la central multimedia, función que también puede operarse desde los comandos ubicados en el volante.

Si se analiza el volante, en el centro aparece el logotipo de la marca e incorpora diversos comandos para configurar, por ejemplo, el control de crucero, además de funciones para cambiar de emisora de radio o música y atender llamadas. Una particularidad, que comparte con otros modelos de la firma, es que el volante debe acomodarse por debajo del panel de instrumentos para poder visualizarlo correctamente, aunque esto no afecta la postura de manejo.

La calidad de los materiales se percibe desde el primer momento, especialmente en los asientos. El del conductor, por ejemplo, además de contar con regulación eléctrica, incorpora memorias de posición. Todos están revestidos en una combinación de cuero, alcántara y tela en su parte central, y ofrecen proporciones generosas que permiten realizar viajes largos con un buen nivel de confort y sin molestias (incluso tiene masajes para las plazas delanteras).

En lo que refiere a la posición de manejo, la postura no es elevad





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