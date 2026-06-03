El mercado financiero está experimentando un cambio radical con el petróleo y las bolsas asiáticas en el centro. El petróleo ha visto una suba del 53% en apenas cinco meses, mientras que las bolsas asiáticas han aumentado en un 26%. Esta tendencia podría haber sido impulsada por la creciente apreciación de los inversores sobre la importancia de los activos físicos, como los recursos naturales estratégicos, ante la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.

El petróleo y las bolsas asiáticas lideran el cambio global en el mercado financiero . El petróleo ha registrado una suba cercana al 53% en apenas cinco meses, mientras que las bolsas asiáticas han aumentado en un 26%.

Esto podría indicar que los inversores están volviéndose más conscientes de la importancia de los activos físicos, como los recursos naturales estratégicos, ante la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente. Las tensiones en la región han dado como resultado la imposibilidad de navegar por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del planeta





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