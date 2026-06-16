El petróleo cae bajo 80 dólares por el acuerdo EE.UU.-Irán y los mercados reaccionan con alzas

El barril Brent retrocedió más de 3% tras el pacto de paz entre Washington y Teherán, ubicándose por debajo de US$80 por primera vez desde marzo. La noticia impulsó las bolsas asiáticas y las acciones argentinas en Wall Street, al tiempo que reduce la presión inflacionaria global.

El precio del petróleo experimentó una caída significativa, situándose por debajo de los 80 dólares por barril, un nivel no visto desde principios de marzo.

Este descenso, que supera el 3% en el caso del Brent, es una respuesta directa al acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, el cual pone fin a más de tres meses de conflicto en una región estratégica para el transporte de energía. La vía marítima afectada es crucial, ya que por ella transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.

La normalización de esta ruta alivia la tensión geopolítica que había impulsado los precios a máximos históricos en las últimas décadas. Durante el conflicto, el barril llegó a superar los 100 dólares, con picos récord en marzo, generando presiones inflacionarias globales. La noticia tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros internacionales. En Asia, el índice Nikkei de Tokio registró una ligera alza del 0,13%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,4%.

En Wall Street, las acciones argentinas operaban con ganancias de hasta el 2% antes de la apertura, mostrando sensibilidad a la reducción del costo energético. El riesgo país, medida de la confianza en la capacidad de pago de la deuda, también podría verse beneficiado por la menor presión inflacionaria derivada de los bajos precios del crudo.

A nivel local, la empresa petrolera estatal YPF, que había aplicado incrementos en los surtidores para mitigar el impacto de los altos precios internacionales, vería aliviada su situación. La primera vez que utilizó este mecanismo fue a principios de abril, con una prórroga de 45 días que venció el 14 de mayo, y un nuevo ajuste del 1% a mediados del mes pasado.

Con el crudo por debajo de 80 dólares, las expectativas de inflación en economías dependientes de las importaciones de energía, como Argentina, se modulan. El acuerdo entre Washington y Teherán no solo descomprime el mercado energético, sino que también reduce la prima de riesgo asociada a la inestabilidad en el Golfo Pérsico.

Los analistas señalan que, si se mantiene la estabilidad en la región, los precios del petróleo podrían estabilizarse en un rango inferior, favoreciendo a los importadores netos y presionando a la baja los costos de transporte y producción. Sin embargo, advierten sobre la volatilidad inherente a los mercados de commodities y la posibilidad de que otros factores, como la demanda global o decisiones de la OPEP+, contrarresten este efecto.

En resumen, el hito diplomático marca un punto de inflexión para los mercados de energía, con repercusiones inmediatas en bolsas, bonos soberanos y empresas vinculadas al sector. La trayectoria del Brent, que tocó un máximo de 120 dólares en marzo tras la invasión rusa de Ucrania, ahora parece encaminarse hacia una corrección sostenida, siempre que se mantenga el cese de hostilidades en el Estrecho de Ormuz





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Petróleo Acuerdo EE.UU. Irán Brent Inflación Mercados Financieros

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irán vs Nueva Zelanda: Mundial 2026 - Fecha 1 Grupo G - Los ÁngelesEste lunes en Los Ángeles, Irán y Nueva Zelanda se enfrentan por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. El encuentro se jugará a las 22.00 en el Estadio de Los Ángeles. Irán llega con tres victorias en amistosos (Costa Rica, Gambia, Mali) pero con la dificultad de entrenar en Tijuana por la negativa de EE. UU. a permitir un búnker en su territorio. Nueva Zelanda, con Tim Payne como figura, busca superar la fase de grupos tras caídas ante Inglaterra y Haití. Se presentan las posibles alineaciones de ambos equipos.

Read more »

El petróleo Brent y WTI caen más del 4% tras el acuerdo de Trump para abrir el estrecho de Ormuz y levantar el bloqueo a IránLos precios del petróleo Brent y WTI retrocedieron con fuerza tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre un acuerdo que pone fin al conflicto con Irán y autoriza la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de crudo.

Read more »

Estados Unidos e Irán alcanzan un acuerdo de paz y comienzan a desandar la guerraLuego de más de tres meses de guerra y bloqueo del Estrecho de Ormuz, Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz y comenzaron a desandar de esta manera el camino para consolidar una desescalada en la guerra que iniciaron Washington y Tel Aviv con sus bombardeos sobre Teherán. La guerra impactó con fuerza en los precios del barril de petróleo, golpearon las Bolsas de todo el mundo y sumaron mucha incertidumbre a los mercados.

Read more »

En medio de la algarabía de los mercados, bonos y acciones suben y cae el Riesgo PaísEl optimismo por el acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra tiene su correlato en los mercados y las Bolsas del mundo suben con fuerza.

Read more »