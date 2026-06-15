El petróleo Brent y WTI caen más del 4% tras el acuerdo de Trump para abrir el estrecho de Ormuz y levantar el bloqueo a Irán

Los precios del petróleo Brent y WTI retrocedieron con fuerza tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre un acuerdo que pone fin al conflicto con Irán y autoriza la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de crudo.

El precio del crudo de referencia europeo, el Brent , experimentó una caída significativa del 4.67% en el mercado de futuros de Londres, situándose en 83.27 dólares por barril.

Este nivel representa su valor más bajo desde principios de marzo, justo después del inicio del conflicto en la región. Paralelamente, el petróleo intermedio de Texas (WTI) también retrocedió un 5.6%, alcanzando los 80.16 dólares por barril. Con estos movimientos, ambos referentes energéticos se alejan de los máximos superiores a 110 dólares que se registraron poco después del estallido de la guerra.

La disminución en los precios se produce en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica, aunque recientes declaraciones han aportado cierta tranquilidad al mercado. El presidente Donald Trump anunció a través de sus redes sociales un acuerdo que, según él, pondrá fin al conflicto iniciado el 28 de febrero tras una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En su mensaje, el mandatario afirmó: "autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!

". Esta declaración, cargada de un tono triunfalista, sugiere un cambio radical en la política exterior estadounidense hacia Irán, aunque no ofreció detalles específicos sobre los términos del acuerdo ni el mecanismo de implementación. El papel de Pakistán como mediador entre Washington y Teherán ha sido crucial para alcanzar este entendimiento.

Los analistas interpretan que la decisión de abrir el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, aliviará las tensiones en los mercados energéticos globales. El bloqueo marítimo impuesto a los puertos iraníes había generado graves perturbaciones en las cadenas de suministro, contribuyendo a la volatilidad de los precios.

Con el levantamiento de estas restricciones, se espera una normalización progresiva del flujo de crudo, lo que podría consolidar la corrección a la baja en los valores del petróleo. Sin embargo, persisten dudas sobre la estabilidad a largo plazo, dado el historial de conflictos en la región y la dependencia de las rutas marítimas internacionales





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