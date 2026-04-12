El Peronismo se Prepara: Estrategias Internas y Candidaturas para 2027

Mientras la atención mediática se enfoca en la administración actual, el peronismo redefine sus estrategias internas y prepara sus figuras para las elecciones de 2027, con un enfoque en la unidad y la construcción de poder, en un contexto de desafíos económicos y sociales.

Mientras la atención mediática se centra en los problemas políticos de la administración libertaria, los diversos sectores del peronismo se encuentran en una fase de estrategia interna, enfocados en la preparación para las candidaturas de 2027. Esto se desarrolla en un contexto de lo que perciben como una lenta pero constante crisis económico-productiva, que sirve como telón de fondo para sus movimientos.

En este escenario, la aparente e incesante tendencia al enfrentamiento entre los líderes peronistas ha disminuido, y según fuentes partidarias, se observa un aumento en las reuniones informales entre dirigentes que, hasta hace poco, mantenían una relación tensa. Para el peronismo, la política es sinónimo de “acumulación de poder”, y muchos se encuentran inmersos en esta tarea estratégica. Una fuente partidaria comentó: “Es positivo que emerjan aquellos que expresan su ambición. Buscan consolidar poder y luego decidirán si son capaces de avanzar. En caso contrario, utilizarán esa base para otras plataformas, como una gobernación o una candidatura legislativa”.\En esta “pax peronista” parecen haber quedado atrás las disputas por el PJ provincial. Si bien queda pendiente la celebración de un congreso, se entiende que el debate está resuelto. Cerca de Axel Kicillof se considera fundamental que se haya establecido que el gobernador bonaerense lidera el peronismo en la provincia, lo que le permitiría construir su candidatura nacional desde el distrito más importante del país. No obstante, se plantea que esto puede ser una condición necesaria, pero no suficiente para representar a todos los sectores. El gobernador Kicillof está claramente enfocado en avanzar con sus propios planes. Esto se evidencia en sus actos en la Ciudad de Buenos Aires y en el evento organizado recientemente para dirigirse a la comunidad universitaria. Un colaborador cercano a Kicillof declaró: “La ciencia y la universidad son esenciales en el frente común para confrontar las políticas de Milei. El próximo evento se centrará en educación”. Además, Kicillof podría realizar nuevos viajes a otras provincias, como ya hizo a Formosa y Tierra del Fuego, o al extranjero. Por ejemplo, se encuentra en suspenso su participación en un encuentro organizado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Barcelona, donde políticos progresistas de todo el mundo se reunirán. A este evento ha confirmado su asistencia el senador Eduardo “Wado” de Pedro, quien fue designado como enviado de Cristina Fernández de Kirchner.\“Algunos se acercan, otros se ponen celosos, se enojan porque te reuniste con alguien más, pero no conmigo”, describió un portavoz sobre el ambiente actual en el peronismo. La reunión de Kicillof con Emilio Monzó y Nicolás Massot fue un hito de la semana. Ambos fueron figuras clave en la construcción legislativa del PRO y hoy están distanciados del partido amarillo, compartiendo en cambio visiones con el peronismo. El caso de Massot es notable, dada su cercanía con Miguel Pichetto, quien, tras años de distancia, ha retomado la relación con Cristina Fernández de Kirchner. El diputado rionegrino ofrece su experiencia legislativa, pero, aunque sea de forma discursiva, ha mostrado crítica hacia la estrategia del gobernador. Más allá de estas reuniones y proyectos específicos, este es un momento donde convergen más aspiraciones que posibles candidatos presidenciales. “Tenés a Sergio Uñac que manifestó su deseo de una interna. Quintela en su momento hizo lo propio. Zamora ganó su elección. Todos ellos podrían decirle a Axel ‘compitamos’”, destacó una fuente. Todos los actores, incluyendo La Cámpora, coinciden en que, a abril de 2026, Kicillof es “quien tiene más estructura, recursos económicos y las mejores mediciones”, pero esto no asegura automáticamente su postulación. “Una posibilidad es que gane una interna, ya sea en las PASO o en una interna partidaria como solicita Uñac”, agregaron. Para el cristinismo, la “proscripción” de la expresidenta plantea la cuestión de “qué parte del kirchnerismo no está representada por Axel y cuál no está representada por La Cámpora”. En La Cámpora destacaron que Kicillof, al dirigirse a los universitarios, enfatizó la importancia de aprender de la experiencia de 2019 con el Frente de Todos. Estos sectores, ahora dominantes, comparten un programa común: “centrarse en el trabajo y la producción, contener la creciente crisis social heredada de Milei y recuperar el poder adquisitivo”. La gran dificultad residirá en cómo transformar estas intenciones en acciones concretas





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