El peronismo busca cohesionar su bloque en el Senado para evitar nuevas fracturas

El jefe de la bancada peronista en el Senado, José Mayans, convocó a una reunión de todos los sectores para ordenar posiciones y coordinar la estrategia parlamentaria tras divergencias internas en votaciones clave. El encuentro, realizado en la sede nacional del Partido Justicialista, abordó temas espinosos como el pliego de Carlos Mahíques y la candidatura judicial de Verónica Michelli, además de la posible aceteleración de proyectos por parte del oficialismo. Pese a los cruces, las fuentes coincidieron en que se alcanzó un acuerdo para mantener la unidad del bloque.

El peronismo busca ordenar al bloque en el Senado para evitar nuevas fracturas en las votaciones clave. Con ese objetivo, el jefe de la bancada, José Mayans , convocó a los integrantes del espacio en la sede nacional del Partido Justicialista .

El encuentro se realizó en Matheu 130, en la previa de la sesión del jueves, y reunió a representantes de distintos sectores del peronismo: desde dirigentes alineados con Cristina Kirchner hasta senadores vinculados a gobernadores provinciales. Según reconstruyeron participantes de la reunión, la intención inicial era generar un espacio más distendido para discutir la estrategia parlamentaria.

Sin embargo, el clima cambió rápidamente cuando aparecieron sobre la mesa las tensiones acumuladas por divergencias internas. Uno de los focos de discusión fue el respaldo dividido que tuvo el pliego de Carlos Mahíques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. También generó tensión la postura frente a la candidatura de Verónica Michelli, la jueza cuyo nombramiento el presidente Javier Milei busca frenar.

Durante la cena también hubo pases de factura por las votaciones divididas en temas sensibles para el espacio opositor. Algunos senadores plantearon la necesidad de evitar nuevas fracturas y coordinar mejor la estrategia parlamentaria de cara al segundo semestre. La preocupación dentro del bloque pasa por sostener una postura común en medio de un escenario político cada vez más fragmentado.

No obstante y pese a las diferencias expuestas en el debate a puertas cerradas, fuentes que participaron del encuentro hicieron hincapié en que hubo acuerdo entre las partes. Otro de los temas que apareció en la reunión fue el funcionamiento del Congreso durante los próximos meses. Algunos legisladores señalaron que el oficialismo pretende acelerar determinados proyectos antes de los recesos.

Pese a las discusiones y cruces internos, en el peronismo destacaron que el objetivo central del encuentro fue ordenar posiciones y evitar nuevos episodios de descoordinación política dentro del bloque. La reunión también abordó la situación electoral provincial, ya que varios gobernadores intentarán desdoblar las elecciones provinciales para evitar quedar arrastrados por la disputa nacional. Según comentaron senadores peronistas, dirigentes libertarios ya les transmitieron que no tolerarán que las provincias interfieran en la estrategia nacional.

En ese contexto, el bloque busca consolidar una agenda parlamentaria que le permita marcar la diferencia sin perjudicar a los mandatarios territoriales





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