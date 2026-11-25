El Pentágono difundió 71 registros sobre ovnis entre 1952 y 2025, con imágenes de seis objetos esféricos captados en Medio Oriente sin origen identificado.

El Pentágono publicó una nueva serie de archivos desclasificados vinculados con fenómenos aéreos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), conocidos popularmente como ovnis. La difusión incluye 71 registros oficiales recopilados entre 1952 y 2025, entre documentos, videos y audios. El punto que más atención concentra es un video fechado en 2025 que muestra seis pequeños objetos de apariencia esférica desplazándose en grupo sobre Medio Oriente.

Según los informes publicados, las imágenes fueron obtenidas por un sensor infrarrojo instalado en una plataforma militar estadounidense. El material fue puesto a disposición del público por el Gobierno de Estados Unidos como parte de la desclasificación de archivos que hasta ahora permanecían restringidos. La documentación no permite establecer qué eran los objetos ni de dónde provenían.

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Seis objetos esféricos con maniobras a 770 kilómetros por hora

Los seis objetos esféricos observados en Medio Oriente alcanzaron una velocidad estimada de 770 kilómetros por hora, según el informe que acompaña los archivos. De acuerdo con esa documentación, presentaban una elevada capacidad de maniobra y cambiaban de dirección de manera frecuente mientras se desplazaban en grupo.

Los operadores que analizaron las imágenes describieron el comportamiento de los objetos como altamente ágil. Sin embargo, el propio material aclara que no es posible identificar su naturaleza ni determinar su origen. Por esa razón, el evento continúa clasificado dentro de la categoría de fenómenos anómalos no identificados que siguen bajo estudio por parte de las autoridades estadounidenses.

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Del total de 71 registros, 55 corresponden a documentos en formato PDF, 15 son videos y uno es un registro de audio. Además, 67 archivos fueron aportados por organismos de defensa, según la información difundida junto con la serie.

Programa AAWSAP y tecnologías teóricas en los documentos

Parte de los archivos proviene del programa Advanced Aerospace Weapon System Applications (AAWSAP), creado para analizar posibles amenazas y tecnologías aeroespaciales futuras. Los documentos de ese programa examinan conceptos teóricos como antigravedad, agujeros de gusano, motores de curvatura, propulsión mediante masa negativa y sistemas de invisibilidad.

El Pentágono aclaró que estos documentos corresponden a análisis y materiales de referencia. La difusión de esos estudios no implica que las tecnologías mencionadas hayan sido desarrolladas, verificadas o se encuentren operativas. Esta precisión es clave para interpretar correctamente el contenido, ya que incluir un concepto en un estudio no equivale a demostrar su existencia.

Caso de tres ingenieros de antenas con síntomas en 2010

Otro de los documentos corresponde a un estudio de 2010 sobre tres ingenieros de antenas que habrían presentado problemas de salud tras un supuesto incidente relacionado con un fenómeno aeroespacial anómalo. Según el informe, los afectados manifestaron síntomas como sensación de calor corporal, enrojecimiento de la piel y pérdida de cabello.

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En uno de los casos también se registraron signos compatibles con una posible enfermedad por radiación y alteraciones malignas posteriores. No obstante, los investigadores no lograron identificar la fuente de exposición ni establecer de forma concluyente un vínculo directo entre los síntomas y un objeto desconocido.

Aunque los archivos incorporan registros que hasta ahora permanecían restringidos, la documentación no constituye una confirmación de la existencia de vida extraterrestre. Según los informes publicados, muchos de los casos continúan bajo análisis debido a la falta de datos suficientes para determinar el origen de los fenómenos observados.