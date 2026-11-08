El Papa y la Orden Agustiniana: Orígenes de una Visita Histórica en Salta 2004

Se reconstruye la visita de 2004 del entonces prior general Prevost a Cafayate. Conoce los detalles de su encuentro con el futuro Papa León XIV y las anécdotas del viaje.

El futuro Papa León XIV, entonces conocido como el religioso estadounidense padre Pablo Hernando Moreno, visitó la provincia de Salta en 2004 durante su mandato como prior general de la Orden de los Agustinos. En aquella ocasión, el entonces cardenal Francisco, hoy jefe de la Iglesia Católica, recorrió la región del nordeste argentino junto al misionero español José Rubén Quiroga, quien lleva 56 años en el país. El sacerdote, quien recibía a visitantes importantes, describió la interacción con el futuro pontífice como un momento de marcada apertura y curiosidad por las costumbres locales.

Detalles del Itinerario en Cafayate

El encuentro oficial entre ambos sacerdotes ocurrió en septiembre de ese año, cuando el padre Hernando Moreo fue a buscar a Prevost al aeropuerto de Salta para trasladarlo hasta Cafayate. El religioso estadounidense tenía entonces una edad aproximada de 60 años, mientras que Prevost contaba con alrededor de 51. Durante el trayecto en un Ford Falcon, el prior general mostró un interés genuino por la geografía local, preguntando sobre las montañas y los cerros que dominaban el paisaje de los Valles Calchaquíes.

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Prevost llevaba consigo una pequeña computadora portátil, un dispositivo novedoso para la época en el norte argentino, con el que anotaba toda la información que le proporcionaba el guía. Esta actitud reflejaba su cultura del diálogo y su disposición para escuchar. El recorrido incluyó visitas a Cafayate, San Carlos, Colalao del Valle y Santa María, así como a otras comunidades agustinianas en la zona, donde los religiosos viven en común.

Costumbres Gastronómicas y Sociales

La recepción oficial incluyó el consumo de empanadas salteñas y una copa de vino blanco Torrontés, una bebida característica de los Valles Calchaquíes. Aunque el Malbec comenzaba a ganar terreno, el Torrontés era el blanco más emblemático en ese contexto. Prevost elogió especialmente los sabores y la hospitalidad de los vecinos, quienes mostraban una cercanía y fraternidad que le llamaron la atención.

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Además de las actividades religiosas y culturales, el entonces prior general aprovechó para practicar su deporte favorito, el tenis. Disputó una partida en una cancha perteneciente a la familia Etchart, vinculada a la actividad bodeguera de la región. El padre Hernando lo acompañó en esta ocasión, aunque no participó en el juego por desconocer las reglas. Esta afición por el deporte deportivo era una característica reconocida de su personalidad.

Patrimonio Arqueológico e Historias

Una de las paradas obligatorias del itinerario fue el conjunto arqueológico conocido como el Pucará de Quilmes, descrito como el pequeño Cusco de la Argentina. José Rubén Quiroga guio la visita, mostrando las destrezas del mundo indígena conservadas en la ladera de un cerro. Prevost quedó impresionado por la antigüedad y la importancia histórica del lugar, coincidiendo con su guía en la valoración del sitio.

El vínculo entre ambos no se perdió con el tiempo. Incluso cuando el futuro Papa ya ocupaba altos cargos y el padre Hernando viajaba a Roma, compartían comidas y mantenían el contacto. Prevost lo seguía identificando por un apodo cariñoso que se habían creado. La visita de 2004 dejó una marca imborrable en la memoria del misionero salteño, recordando la sencillez y el interés genuino del futuro líder católico por la realidad argentina.