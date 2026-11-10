Se estima que 800.000 fieles asistirán a la misa en FAdeA y 200.000 ocuparán las calles para el saludo del Papa. La burguesía nacional impulsa acuerdos políticos.

La capital argentina se prepara para recibir al Papa Francisco con una logística sin precedentes, estimando que alrededor de 800.000 personas participarán de la misa en la Feria de Artesanías de la Exposición Nacional (FAdeA). Este evento central de la visita pontificia representa el punto culminante de la agenda religiosa y social en Buenos Aires, atrayendo a fieles de todas las provincias del país.

Logistica de la misa en la FAdeA

Además de la concentración masiva en las instalaciones de la Feria de Artesanías de la Exposición Nacional, se prevé que otros 200.000 fieles ocuparán las calles céntricas para el saludo del Pontífice durante su recorrido por la ciudad. Esta distribución de multitudes refleja la enorme demanda pública por presenciar al líder de la Iglesia Católica, quien será recibido en un contexto de intenso movimiento social y político en la región.

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Respuesta de la burguesia nacional

La burguesía nacional aplaude y pide paz social y acuerdos, en medio de un plan político que avalan activamente. Este sector influyente ve en la visita una oportunidad para reforzar la estabilidad institucional y fomentar el diálogo interclasista, alineándose con los valores tradicionales promovidos por la jerarquía eclesiástica durante su estancia en territorio argentino.

Encuentro con impulsoras de derechos

El Papa se reunirá con una de las impulsoras de la búsqueda en La Perla, un espacio histórico vinculado a la represión ilegal durante la dictadura militar. En este encuentro privado, se espera que la Iglesia aborde la necesidad de justicia y memoria, enfatizando que Córdoba no puede seguir caminando sobre cuerpos enterrados clandestinamente, una sentencia que resuena con fuerte carga histórica y política en el país.

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Impacto social y economico

La presencia del Papa moviliza no solo la devoción religiosa, sino también la economía local y la seguridad pública en Buenos Aires. La concentración de medios internacionales, turistas y fieles nacionales generará un impacto significativo en el comercio y los servicios de la ciudad, mientras las autoridades mantienen operativos de contingencia para garantizar el orden en las dos grandes concentraciones previstas.

Contexto historico de la visita

Esta visita se enmarca en un momento clave para la relación entre la Santa Sede y Argentina, con un enfoque particular en la reconciliación nacional. La participación de familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos en las actividades previstas subraya la voluntad de la Iglesia de acompañar los procesos de memoria, verdad y justicia tras décadas de silencio y dolor institucionalizado.