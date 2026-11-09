El Papa León XIV visita el Cottolengo en la provincia de Buenos Aires

El Papa León XIV llegó al Cottolengo en Buenos Aires para su primera escala en la provincia durante su gira argentina, donde se reunió con residentes y autoridades locales.

El Papa León XIV realizó su primera escala en territorio bonaerense durante su gira por Argentina al visitar el Cottolengo Don Orione. El Pontífice arribó minutos antes de las 9 de la mañana, completando los últimos 700 metros a bordo del papamóvil hasta la institución que alberga a más de 400 personas con discapacidad. Este encuentro, registrado en video, marcó el inicio de su agenda en la provincia más poblada del país.

Detalles de la Llegada y el Encuentro

Tras descender del vehículo papal, León XIV saludó directamente al gobernador bonaerense Gustavo Kicillof y a su gabinete. Mantuvieron una breve conversación antes de proceder con el intercambio de obsequios simbólicos entre ambas figuras. La llegada se organizó bajo un formato reservado, diseñado específicamente para preservar la tranquilidad de los residentes y trabajadores del establecimiento.

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Un momento emotivo se registró cuando una niña se acercó al Sumo Pontífice y rompió en llanto por la emoción de tenerlo frente a ella. Esta escena humanizó la visita institucional, recordando el enfoque pastoral del Papa hacia las personas más vulnerables y con necesidades especiales.

Simbolismo y Mensaje Pontificio

El gobernador Kicillof le entregó al Papa un mate y una medalla tallada con la imagen del corazón de Don Orione, fundador de la institución. A su vez, León XIV también le dio un presente al mandatario provincial. La visita representa la primera escala del Papa en territorio bonaerense durante su gira por la Argentina, destacando la importancia de este lugar en su itinerario.

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En la previa de la llegada, el gobernador había destacado el mensaje de León XIV y su vínculo con el legado del Papa Francisco. Kicillof también reivindicó las referencias del Pontífice, señalando que está muy moldeado en la formación de Francisco. Esta conexión teológica y pastoral fue un eje central del discurso oficial durante el encuentro.

Impacto y Próximos Pasos en la Agenda

La provincia de Buenos Aires declaró al Sumo Pontífice visitante ilustre, un reconocimiento diplomático que eleva la importancia simbólica de la visita. La agenda del gobernador Kicillof con el Papa tendrá otro capítulo el miércoles, cuando vuelva a recibirlo durante la misa prevista en Luján. Este evento culminante está previsto para atraer a grandes multitudes.

La llegada al Cottolengo se produjo un día después de que el presidente Javier Milei recibiera a León XIV en Aeroparque, marcando el inicio oficial de su visita al país. Mientras tanto, rige un paro de colectivos por tiempo indeterminado que afecta a los más de 180 mil habitantes de la capital alterna, lo cual podría influir en la logística de desplazamientos futuros durante la estancia papal.