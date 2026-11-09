El Papa León XIV visita Cottolengo Don Orione en Claypole

La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione en Claypole convocó a miles de fieles que aguardaron toda la noche para recibirlo, destacando el contexto de dificultades económicas de la institución.

El Papa León XIV arribó al Cottolengo Don Orione en la localidad de Claypole el lunes por la mañana, poniendo fin a una larga vigilia nocturna. La jornada, caracterizada por la espera bajo condiciones climáticas adversas, reunió a miles de creyentes que compartieron momentos de fe, lágrimas y solidaridad en el parque de la institución.

Trayectoria y llegada pontificia

La visita comenzó en la mañana del lunes cuando el Papa León XIV partió desde la Nunciatura Apostólica, ubicada en la avenida Alvear al 1600 de la Ciudad de Buenos Aires. El recorrido oficial siguió la avenida 9 de Julio, la autopista 25 de Mayo y la calle Dellepiane, para luego cruzar la Autopista General Paz.

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Tras abandonar el centro porteño, el pontífice transitó por el Puente La Noria hacia territorio bonaerense. La ruta continuó por el Camino Negro, la avenida Juan XXIII y el Camino de Cintura, atravesando el viaducto Papa Francisco para finalmente dirigirse hacia la avenida Monteverde y el destino final.

A lo largo del trayecto, miles de personas se apostaron a la vera del Camino Negro en Lomas de Zamora y sobre la Ruta Provincial 4, en los municipios de Esteban Echeverría y Almirante Brown. Familias enteras esperaban obtener un saludo o simplemente observar el paso del papamóvil durante unos breves segundos.

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La vigilia y el voluntariado en Claypole

El predio de nueve hectáreas sobre la avenida Eva Perón recibió a los fieles desde las 18 del domingo. La llamada Posta del Encuentro Papal dispuso cuatro accesos controlados, espacios de oración y 16 postas de cuidado para atender a la multitud.

Sol Dubini y Lara Guerrero, del Consejo Diocesano de Acción Católica en Lomas de Zamora, llegaron a las 22 para colaborar con el voluntariado. Ambas destacaron la alegría de las comunidades parroquiales que trajeron guitarras para celebrar la visita y reforzar la unión comunitaria.

Agustín Núñez, vecino de Adrogué, participó tras una convocatoria del padre Andrés Vallejo, vinculado a la Conferencia Episcopal Argentina. Sostuvo que coordinó tareas con el municipio, el área provincial de Culto y una productora contratada por la Provincia para garantizar el éxito del evento.

La vigilia combinó actuaciones musicales con expresiones artísticas. Grupos integrados por personas con discapacidad participaron activamente, visibilizando el trabajo de inclusión que desarrolla la comunidad de Don Orione durante el año.

Contexto económico y necesidades del Cottolengo

El Cottolengo Don Orione alberga a más de 400 personas con discapacidad y atraviesa serias dificultades económicas. La institución ha recurrido a la Justicia solicitando fondos superiores a los 850 millones de pesos, debido a la falta de recursos y medicamentos esenciales.

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Para los presentes, la visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione es un mensaje de esperanza para todos los argentinos. Múltiples asistentes expresaron que la presencia pontificia permitirá visibilizar el trabajo diario de quienes acompañan a personas cuyos derechos suelen quedar relegados.

Testimonios y emociones de los fieles

Javier González Arámbulo, voluntario en Lomas de Zamora, describió la jornada como realmente emocionante. Relató que mucha gente lloraba, aplaudía y rezaba, incluso cuando la cantidad de asistentes disminuyó tras la partida del Papa hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Cristian Sosa de Lanús acudió motivado por la experiencia de su madre, quien vio a Juan Pablo II. Sostuvo que ojalá el Papa pueda traer esperanza con la difícil situación económica que atraviesan las familias argentinas.

Mateo, vecino de Longchamps, llegó atravesado por la pérdida reciente de su abuela Carmen. Para él, ver al Papa en las pantallas fue una forma de sentirse cerca de ella y honrar su memoria religiosa en un año marcado por la tristeza.