El papa León XIV recorre Córdoba y multitudes colman las calles de Alberdi

El papa León XIV recorrió Córdoba entre multitudes que llenaron la avenida Colón y el barrio Alberdi, en un itinerario que quedó grabado en la memoria de la ciudad.

Desde las primeras horas de la mañana de este martes, miles de cordobeses colmaron las calles para presenciar el recorrido del papa León XIV por la ciudad. La jornada transformó la rutina urbana en una demostración colectiva de afecto que, según el relato de los cronistas presentes, permanecerá en la memoria de los vecinos.

El itinerario comenzó en el barrio Alberdi, territorio que la tradición cordobesa identifica como cuna de la Reforma Universitaria y sede de instituciones emblemáticas de la provincia. La elección del recorrido no respondió a una casualidad del protocolo ni a una mera conveniencia logística, sino al peso simbólico de esas calles para la identidad local.

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Itinerario del papa León XIV en Córdoba

El papa León XIV inició su esperado recorrido por la avenida Colón en medio de una fuerte emoción en el corralito de prensa. El trayecto siguió luego por la avenida General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen, hasta llegar a la sede arzobispal de la ciudad.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando el Pontífice bendijo a un niño pequeño que había sido llevado hasta la Jefatura con ropas de ceremonia religiosa similares a las del propio Papa. La sonrisa franca de León XIV y sus brazos extendidos, según describieron los presentes, provocaron una ovación que recorrió toda la comitiva.

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El itinerario también recordó un antecedente histórico. El recorrido sobre el papamóvil reactivó el vínculo simbólico de esta jornada con el 8 de abril de 1987, fecha en la que otra visita papal había dejado una marca profunda en la sociedad cordobesa.

Multitudes en la avenida Colón y Alberdi

La multitud reunida sobre la avenida Colón se convirtió en el rasgo más visible de la jornada, con banderas celestes y blancas entrelazadas con pañuelos amarillos. La combinación de símbolos reflejó una convivencia de expresiones religiosas y deportivas en un mismo espacio urbano.

Vecinos de los barrios Providencia, San Martín, Centro y Alberdi compartieron la espera con peregrinos llegados de Sampacho, La Calera, Catamarca, San Juan y Perú. Desde ventanas, techos de casas y terrazas, habitantes de la ciudad se volcaron a saludar al Pontífice a lo largo del recorrido.

Tras el paso de la comitiva, quedaron en el asfalto papeles de colores y flores amarillas en los canteros de la avenida. Esos restos, señalaron testigos del recorrido, dejaron una postal de un pueblo que salió a la calle para expresar su fe y su identidad.

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Mensaje del Pontífice sobre trabajo y esperanza

El mensaje central de la visita giró en torno a la dignidad humana frente a la economía. El Papa había sido tajante al recordar que la economía no puede estar por encima del valor supremo de la persona humana, y defendió el acceso al conocimiento como una herramienta innegociable de emancipación.

Un vecino que habló con este cronista pidió que el Papa rece por los jubilados, por los chicos que estudian y por quienes no llegan a fin de mes. Según su testimonio, la provincia necesita esperanza y trabajo, dos demandas que atravesaron buena parte de las conversaciones en la calle.

En la Catedral, León XIV pronunció una frase que los medios de la jornada difundieron con especial atención: las manos que Jesús busca para completar su misión son las de quienes trabajan en la comunidad. Ese énfasis en la acción concreta conectó el discurso religioso con las preocupaciones cotidianas de los cordobeses.