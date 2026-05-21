Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

El papa León XIV podría visitar Uruguay y Argentina

Gobierno News

El papa León XIV podría visitar Uruguay y Argentina
PapaPapasudienteVisita A Uruguay
📆5/21/2026 10:43 PM
📰minutounocom
24 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 34% · Publisher: 71%

El Papa León XIV podría visitar Uruguay en noviembre y también ir a la Argentina, según rumores. La última vez que un Papa visitó Sudamérica se realizó en 1987, durante el pontificado de Juan Pablo II, quien visitó Argentina, Uruguay y Chile.

El papa León XIV podría visitar Uruguay en noviembre, ¿vendrá también a la Argentina? última vez que un Papa visitó Sudamérica -incluido nuestro país- fue durante el pontificado de Juan Pablo II, quien en 1987 visitó Argentina, Uruguay y Chile.

El Papa podría designar a un arzobispo estadounidense para ser el embajador del Vaticano en la Argentina. El intendente de la localidad uruguaya de Florida afirmó que "por suerte se estaría confirmando" el viaje del Papa a la Banda Oriental. El último viaje papal en Sudamérica se realizó en 1987, durante el pontificado de Juan Pablo II, que visitó Argentina, Uruguay y Chile. Las autoridades laicas en Uruguay comienzan a palpitar la posible llegada del papa

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

minutounocom /  🏆 7. in AR

Papa Papasudiente Visita A Uruguay Papal En Sudamérica Papal En Sudamérica Papal En Sudamérica

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Quién es Tati Luna, la abogada Miss Uruguay que ingresa a Gran Hermano Generación DoradaQuién es Tati Luna, la abogada Miss Uruguay que ingresa a Gran Hermano Generación DoradaLa representante uruguaya llega dispuesta a demostrar que detrás de una cara bonita hay una estratega fría y sumamente preparada para la convivencia extrema.
Read more »

Uruguay marchó en reclamo por los desaparecidos durante la dictadura militarUruguay marchó en reclamo por los desaparecidos durante la dictadura militarLa semana pasada, la Institución Nacional de Derechos Humanos incluyó ocho casos a la lista de 197 víctimas que se conocía y el número escaló a 205
Read more »

El Papa León XIV visitará Uruguay en noviembre como parte de una gira regionalEl Papa León XIV visitará Uruguay en noviembre como parte de una gira regionalAsí lo confirmó la Iglesia Católica de Montevideo; durante su viaje, el Sumo Pontífice podría incluir una visita a la Argentina y Perú
Read more »

Prognóstico del tiempo en Argentina: nevadas en patagónico y lluvias puntuales en Argentina NortePrognóstico del tiempo en Argentina: nevadas en patagónico y lluvias puntuales en Argentina NorteLa inestabilidad atmosférica observada en el AMBA se extendió a toda la Argentina, con importantes nevadas en la región patagónica y lluvias puntuales en la Argentina Norte gracias a la presencia de un anticiclón y la formación de un débil frente frío.
Read more »



Render Time: 2026-05-22 01:43:14