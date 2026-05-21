El papa León XIV podría visitar Uruguay y Argentina

El Papa León XIV podría visitar Uruguay en noviembre y también ir a la Argentina, según rumores. La última vez que un Papa visitó Sudamérica se realizó en 1987, durante el pontificado de Juan Pablo II, quien visitó Argentina, Uruguay y Chile.

El papa León XIV podría visitar Uruguay en noviembre, ¿vendrá también a la Argentina? última vez que un Papa visitó Sudamérica -incluido nuestro país- fue durante el pontificado de Juan Pablo II, quien en 1987 visitó Argentina, Uruguay y Chile.

El Papa podría designar a un arzobispo estadounidense para ser el embajador del Vaticano en la Argentina. El intendente de la localidad uruguaya de Florida afirmó que "por suerte se estaría confirmando" el viaje del Papa a la Banda Oriental. El último viaje papal en Sudamérica se realizó en 1987, durante el pontificado de Juan Pablo II, que visitó Argentina, Uruguay y Chile. Las autoridades laicas en Uruguay comienzan a palpitar la posible llegada del papa





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