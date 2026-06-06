El Papa León XIV inicia su viaje apostólico a España con un mensaje firme sobre los abusos de la Iglesia

El Sumo Pontífice comienza una visita de seis días por Madrid, Barcelona y Canarias, durante la cual se reunirá con víctimas de abusos eclesiásticos. El viaje incluye actos multitudinarios y una parada en puntos clave de la migración, mientras organizaciones de supervivientes exigieron justicia y transparencia.

El Papa León XIV ha arrancado este sábado su esperado viaje apostólico a España, una visita de seis días que le llevará por Madrid, Barcelona y las islas Canarias.

A su llegada al aeropuerto Barajas, fue recibido por los reyes Felipe VI y Letizia, y posteriormente se trasladó al Palacio Real para una ceremonia de bienvenida oficial en la que también estuvieron presentes la princesa Leonor y la infanta Sofía. Desde los primeros momentos, el pontífice dejó clara su postura frente a los abusos sexuales cometidos por clérigos, un tema que gravita sobre su gira y que él mismo calificó durante el vuelo como una llaga todavía abierta.

En el avión que lo transportaba desde Roma, León XIV conversó con periodistas y recibió libros con testimonios de personas que sufrieron este tipo de violencia, reafirmando su compromiso de abordar el escándalo con claridad y firmeza, tal como destacó el rey Felipe VI en su discurso de bienvenida. La agenda del papa, que se extenderá hasta el próximo 12 de junio, acumula más de veinte actos, algunos de ellos masivos.

El domingo está previsto que oficie una misa ante más de un millón de fieles en la emblemática Plaza de Cibeles de Madrid. En Barcelona, pondrá el broche final a casi siglo y medio de obras de la Sagrada Familia con la inauguración de la Torre de Jesucristo, la última granpieza del templo. Cada puerto de su recorrido, según anticipó el pontífice en el avión, tendrá un sentido particular.

En Gran Canaria, visitará el puerto de Arguineguín, escenario de la llegada de numerosas pateras con inmigrantes, y en Tenerife se reunirá con algunos de estos migrantes antes de concluir su viaje con una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Precisamente la cuestión de los abusos ha movilizado a las organizaciones de víctimas, que tenían planeadas protestas frente a la Nunciatura Apostólica de Madrid, residencia del papa durante las tres primeras noches.

Uno de los principales portavoces, Miguel Hurtado, primer denunciante de los abusos en la Abadía de Montserrat, había exigido que León XIV se reuniera directamente con supervivientes para conocer de primera mano lo que sus obispos y órdenes religiosas están haciendo en su nombre. Hurtado criticó que, o bien al papa no le importan las víctimas, o no está recibiendo información adecuada.

Finalmente, se confirmó que el pontífice mantendrá un encuentro en Madrid con algunas personas que sufrieron abusos dentro de la Iglesia, un gesto que busca responder a las demandas de justicia y transparencia. Estos hechos ocurren en el contexto del primer informe oficial sobre pederastia en la Iglesia en España, encargado por el Congreso al Defensor del Pueblo, que reveló que miles de españoles han sido víctimas de clérigos, religiosos o personas vinculadas a instituciones eclesiásticas.

Mientras tanto, en las calles de Madrid, grupos de jóvenes coreaban ¡Esta es la juventud del papa! y ¡Papa León, te queremos un montón! , mostrando el apoyo popular en una visita que mezcla la celebración religiosa con la petición de perdón y la acción social





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