El Papa León XIV Fortalece su Voz Contra la Guerra y la Desigualdad en África

El primer Papa estadounidense, León XIV, ha endurecido su discurso durante su gira por África, denunciando la guerra, la desigualdad y el neocolonialismo económico, lo que marca un punto de inflexión en su pontificado y genera tensiones con Donald Trump.

Luanda, Angola. El papa León XIV se encuentra en un momento crucial de su pontificado. Durante una gira por África, el primer Pontífice estadounidense ha adoptado un discurso más firme y directo, condenando enérgicamente la guerra, la desigualdad y el llamado neocolonialismo económico.

Este cambio no solo redefine su figura, sino que también lo sitúa en una creciente tensión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien, sin embargo, evita confrontar de forma personal.

En sus primeros diez meses al frente de la Iglesia católica, León XIV había mantenido un perfil relativamente discreto, algo inusual para un pontífice contemporáneo. Sin embargo, la escalada bélica en Oriente Medio, especialmente tras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, actuó como un catalizador para este giro.

Desde entonces, su retórica se ha vuelto más contundente y explícita, con críticas abiertas a la violencia internacional y a los líderes que la promueven. Este cambio se hizo evidente durante su estancia en África.

En países como Camerún, Argelia y Angola, León XIV denunció que el mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos y cuestionó los intereses económicos que explotan los recursos naturales en detrimento de las poblaciones locales. También advirtió sobre las consecuencias sociales y ambientales del extractivismo, en una crítica que resonó particularmente en regiones marcadas por la pobreza estructural.

Elegido papa en mayo, León XIV no quiso desde el principio ser percibido como una figura internacional anti-Trump, según explicó el vaticanista Marco Politi. No obstante, las amenazas apocalípticas de destrucción proferidas por Trump contra Irán cambiaron la situación. El sumo pontífice tuvo que dar un paso al frente y, a partir de ese momento, se ha mostrado cada vez más firme, señaló Politi.

El endurecimiento de su discurso coincide con una serie de ataques públicos por parte de Trump, quien lo calificó de débil y terrible, sugiriendo que no comprende la política internacional en respuesta a las críticas del papa a la guerra contra Irán. La confrontación escaló en los últimos días con declaraciones cruzadas que rompieron con la tradicional prudencia en las relaciones entre Washington y el Vaticano.

A pesar de ello, León XIV buscó desactivar la lógica del enfrentamiento directo. No me interesa en absoluto debatir con Trump, afirmó ante periodistas durante el vuelo entre Camerún y Angola. Explicó que su mensaje no se dirige a líderes individuales, sino que es una denuncia más amplia basada en el Evangelio.

Se refirió a las críticas de Trump a su mensaje de paz, que han dominado los titulares esta semana. Sin embargo, el papa estadounidense también intentó aclarar las cosas, insistiendo en que su predicación no está dirigida a Trump, sino que refleja un mensaje evangélico más amplio de paz. Ha habido una cierta narrativa que no ha sido exacta en todos sus aspectos, pero debido a la situación política creada el primer día del viaje, el presidente de Estados Unidos hizo algunos comentarios sobre mí, señaló. Gran parte de lo que se ha escrito desde entonces ha sido más comentario sobre comentario, tratando de interpretar lo que se ha dicho, afirmó, restando importancia a la confrontación.

Analistas del Vaticano coinciden en que este nuevo estilo responde a una creciente preocupación por el rumbo del liderazgo global. John Thavis, veterano corresponsal en Roma, sostiene que León XIV parece convencido de que el momento exige una condena explícita de la injusticia. Es consciente de que es una de las pocas figuras con una tribuna verdaderamente global, señaló.

La dimensión moral de su liderazgo también ha sido destacada por referentes de la Iglesia. El obispo estadounidense John Stowe afirmó que León XIV se está consolidando como una autoridad ética a escala mundial, especialmente al pronunciar sus mensajes en territorios que sufren directamente las consecuencias de la guerra, el hambre y la desigualdad.

Detrás de este giro también hay factores históricos y personales. Expertos como Massimo Faggioli señalan el fantasma de Pío XII, criticado por su silencio durante el Holocausto, como una referencia que podría influir en la decisión de León XIV de hablar con mayor claridad frente a las crisis actuales. A eso se suma su propia experiencia en Perú, donde vivió décadas marcadas por la violencia interna y la pobreza, que moldearon su mirada sobre el poder y la injusticia.

A diferencia de su predecesor, el papa Francisco, León XIV parece optar por una expresión más directa, incluso a riesgo de tensar relaciones diplomáticas. Si bien Francisco también fue crítico de los conflictos y llegó a enfrentarse con Trump, el nuevo pontífice parece haber dado un paso más allá en la contundencia de sus palabras.

Para algunos analistas, la disputa con el presidente estadounidense terminó funcionando como un catalizador. Le dio una plataforma mayor, explicó la experta Elise Ann Allen, quien sostiene que el mundo recién ahora comienza a dimensionar el perfil de León XIV. La gira africana se ha convertido en el escenario de una nueva etapa papal, una donde la prudencia da paso a una firmeza que busca resonar más allá de las fronteras eclesiásticas, marcando un pontificado que promete ser más vocal y comprometido con las injusticias globales





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Papa León XIV Donald Trump África Guerra Desigualdad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Papa León XIV critica uso de religión para justificar guerras, en disputa con gobierno de TrumpEl Papa León XIV reafirma su postura contra el uso de la religión para fines militares, económicos y políticos, en medio de una disputa con el gobierno de Donald Trump, quien ha intentado justificar ataques en Irán como una guerra justa. El pontífice, durante un discurso en Camerún, también elogió a líderes religiosos que buscan la paz en conflictos locales, mientras que el gobierno estadounidense y el presidente de Camerún son criticados por su autoritarismo y prolongados conflictos.

Read more »

Cuidar Hermanos Menores Fortalece Habilidades Clave para la Vida AdultaAsumir el cuidado de hermanos menores desde temprana edad impulsa el desarrollo personal, fortaleciendo la empatía, paciencia y resolución de conflictos, habilidades esenciales para la inteligencia emocional y el éxito en la vida adulta.

Read more »

Papa León XIV enfatiza la verdad ante falsedades y polarizaciónEl Papa León XIV, de visita en África, ha destacado la importancia de la verdad y la advertencia contra la simulación y la desinformación, en un contexto de declaraciones falsas provenientes de Donald Trump. El Pontífice alertó sobre cómo la normalización de la falsedad atrofia el discernimiento y fomenta la polarización y el miedo, comparando la situación con vivir en burbujas impermeables y señalando el desafío de la Inteligencia Artificial. Subrayó que la verdadera grandeza de una nación reside en la rectitud de sus conciencias educadas en la verdad.

Read more »

Trump parece no haberse enterado que la Edad Medio terminó, pero León XIV síEl autor compara el enfrentamiento entre el presidente norteamericano y el Papa con los antiguos choques entre emperadores y pontífices

Read more »

El arzobispo de Buenos Aires habló de la posibilidad de que el papa León XIV venga a la ArgentinaEl arzobispo de Buenos Aires participó de un acto en el Vaticano en honor a Francisco y dejó entrever la posibilidad de que el nuevo papa pueda viajar a la Argentina en el corto plazo, aunque sin anuncios oficiales.

Read more »

Fortalece tus Glúteos: Ejercicios Clave para una Vida Activa y SaludableDescubre la importancia de unos glúteos fuertes para tu bienestar diario y conoce ejercicios efectivos como el step-up, la abducción, la prensa unilateral y el hip thrust para tonificarlos y mejorar tu calidad de vida.

Read more »