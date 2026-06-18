El papa León XIV confirmó una gira por Sudamérica en noviembre, que incluiría un paso por la Argentina y Uruguay. El presidente de Perú, José María Balcázar Zelada, dijo que el Pontífice visitará su país a fin de año y que se prevé que pase por la Argentina y Uruguay.

El papa León XIV confirmó una gira por Sudamérica en noviembre, que incluiría un paso por la Argentina y Uruguay . El presidente de Perú , José María Balcázar Zelada, dijo que el Pontífice visitará su país a fin de año y que se prevé que pase por la Argentina y Uruguay .

El viaje a Perú del primer papa estadounidense, pero también de nacionalidad peruana, está vinculado a una visita a la Argentina y a Uruguay, países que el Sumo Pontífice llegará a Uruguay en noviembre y el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país dijo a la agencia que se está preparando para la visita, que formará parte de una gira más amplia por el continente. En el Gobierno argentino reina por ahora la cautela, a pesar de que la expectativa es creciente desde que a fines de mayo se aceleraron las versiones.

Alimentó el rumor un mensaje del canciller Pablo Quirno, replicado por el presidente Javier Milei. El papa León XIV se quedará al menos diez días en el país andino, según rumores.

El viaje a Perú del primer papa estadounidense, pero también de nacionalidad peruana, está vinculado a una visita a la Argentina y a Uruguay, países que el Sumo Pontífice llegará a Uruguay en noviembre y el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país dijo a la agencia que se está preparando para la visita, que formará parte de una gira más amplia por el continente. El papa León XIV se quedará al menos diez días en el país andino, según rumores.

El viaje a Perú del primer papa estadounidense, pero también de nacionalidad peruana, está vinculado a una visita a la Argentina y a Uruguay, países que el Sumo Pontífice llegará a Uruguay en noviembre y el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país dijo a la agencia que se está preparando para la visita, que formará parte de una gira más amplia por el continente. El papa León XIV se quedará al menos diez días en el país andino, según rumores





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