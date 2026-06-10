El Papa León XIV bendice la torre de la cruz en la Sagrada Familia y envía un mensaje de unidad

El Papa León XIV presidió una ceremonia histórica en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona , donde bendijo la torre más alta del templo, dedicada a la cruz de Cristo.

Este acto, que tuvo lugar ante miles de fieles y líderes políticos y religiosos, incluyó una misa de acción de gracias en la que el Sumo Pontífice pronunció un sermón centrado en la fe, la esperanza y la necesidad de unidad en un mundo marcado por conflictos y polarización. La torre, conocida como la torre de Jesucristo, culmina con una gran cruz que ha sido diseñada para brillar con la luz del sol durante el día y proyectar haces luminosos desde las otras torres por la noche, cumpliendo con la visión original de Antoni Gaudí.

La presencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien acudió a una celebración religiosa por primera vez desde que asumió el cargo, destacó el carácter simbólico de la visita en un contexto político tenso. El Papa, en su intervención, vinculó la obra arquitectónica de Gaudí con el mensaje evangélico, señalando que la cruz, instrumento de muerte, se transforma en signo de esperanza y caridad.

Asimismo, recordó la figura del venerable Antoni Gaudí, cuyo fallecimiento se cumplió cien años atrás, y destacó cómo el arquitecto concibió el templo como una peregrinación espiritual que narra los misterios de la vida de Jesús. El pontífice subrayó que la Sagrada Familia, aún en construcción, representa la vida cristiana como un camino constante de fe, donde los creyentes son "piedras vivas" que edifican una casa con Cristo como fundamento.

La ceremonia contó con la presencia del rey Felipe VI y la reina Letizia, así como de 22 ministros del ejecutivo, el presidente de la Generalitat, cardenales y obispos, y alrededor de 4,000 fieles dentro del templo, mientras otros miles seguían el acto desde el exterior. El mensaje papal contra la guerra y a favor de la unidad resonó en un país donde la visita generó una "tregua" política y fue aplaudida por todo el arco parlamentario, ofreciendo un respiro en medio de la crispación social.

El Papa también explicó el simbolismo de la cruz, inscribed con las palabras "Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, tu solus Altissimus", y destacó su papel como estandarte de caridad que invita a mirar el mundo con ojos renovados. La torre, que alcanza los 172,5 metros de altura, completará su interior con ventanales que permitirán contemplar el entorno a partir de 2028.

En su homilía, León XIV insistió en que la fe se expresa en acciones concretas de amor y servicio al prójimo, rechazando cualquier forma de violencia o abandono de los más vulnerables. La visita pastoral a Barcelona, que forma parte de un viaje apostólico más amplio, marcó un hito en la historia de la Sagrada Familia y reforzó el papel de la arquitectura como expresión de espiritualidad.

El Papa concluyó recordando que el templo, como la vida cristiana, está en permanente crecimiento, guiado por un proyecto divino que se cumple a lo largo del tiempo





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