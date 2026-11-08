El Papa León XIV aterriza en Argentina con gran recepción oficial

El Papa León XIV llegó a Buenos Aires para iniciar su gira apostólica. Miles de fieles y autoridades lo recibieron en el Aeroparque y la Plaza San Martín en la primera jornada de su visita.

La llegada del Papa León XIV a la Argentina marcó el inicio oficial de su gira apostólica con una recepción de estado en Buenos Aires. El sumo pontífice descendió del avión Pontifex Maximum en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, donde fue recibido con protocolos diplomáticos estrictos. Este evento reunió a altas autoridades nacionales, representantes diplomáticos y miles de fieles que aguardaban su arribo con gran expectación.

Llegada oficial al Aeroparque Jorge Newbery

El presidente Javier Milei se encontraba en el aeropuerto aguardando el momento preciso del aterrizaje para encabezara la recepción oficial junto a su equipo de gobierno. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también estuvo presente en la plataforma para dar la bienvenida al líder religioso. Efectivos de seguridad formaron una guardia de honor meticulosa en el lugar para asegurar el orden durante el desembarco del avión de Aerolíneas Argentinas.

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Agentes especializados de la Santa Sede desplegaron un operativo de seguridad robusto para proteger la integridad del Papa León XIV durante su ingreso al territorio argentino. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, esperaba ansiosamente en la pista el contacto con el sumo pontífice. La presencia del máximo prelado de la iglesia local resaltaba la importancia eclesástica de esta visita pastoral planificada a largo plazo.

Recepción protocolar en la Plaza San Martín

Tras el aterrizaje, el Papa León XIV fue trasladado hacia el centro porteño para continuar con las actividades protocolares en la histórica Plaza San Martín. El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, participó activamente en los actos oficiales que marcaron este inicio de gira. La plaza se convirtió en un escenario de fervor religioso y civismo, con ciudadanos organizados detrás de vallados de seguridad que permitían una visualización controlada.

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Cientos de peregrinos y vecinos se congregaron en las inmediaciones del monumento al General José de San Martín para saludar al sumo pontífice. Los fieles portaban banderas de Argentina, del Vaticano y de Perú, demostrando la diversidad de devotos que buscaban un encuentro breve pero significativo. La atmósfera estaba cargada de emoción mientras las personas aguardaban el paso del coche papal bajo el rigor del dispositivo de seguridad establecido.

Manifestaciones y ambiente en el centro de la capital

El clima en Buenos Aires estuvo marcado por una mezcla de solemnidad religiosa y la agitación política presente en otras latinas de la región. Aunque la recepción fue estrictamente ceremonial, otros eventos como la Marcha del Orgullo en Buenos Aires o la quema de banderas en Paraguay destacaban contrastes sociales. No obstante, el foco principal de la prensa y el público se mantuvo en la figura del Papa León XIV y su mensaje espiritual.

Los colores del Vaticano ondeaban en el corazón porteño, con la bandera de la Santa Sede flameando orgullosa en la Plaza de Mayo. Este gesto simbolizaba la cercanía institucional entre la Iglesia y el gobierno argentino durante esta visita. Fieles se congregaron en esta plaza histórica para acompañar al sumo pontífice en lo que prometía ser una semana de intensa actividad religiosa y diplomática.

Cierre del día en el Palacio Libertad

La primera jornada de la visita apostólica del Papa León XIV en Argentina concluyó con su estancia en el Palacio Libertad. El palacio presidencial se convirtió en el epicentro de los actos oficiales restantes, donde el Papa realizó encuentros privados y públicos. La expectativa de los fieles y vecinos alcanzó su punto máximo mientras aguardaban en las afueras de esta residencia oficial.

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El despliegue mediático y social fue masivo, capturando cada detalle desde la Costanera porteña hasta los alrededores del palacio. La recepción del Papa León XIV en Argentina no solo fue un evento religioso, sino un hito diplomático que reafirmó los lazos entre la Santa Sede y la nación. La jornada sentó las bases para una semana que promete definir el tono espiritual y político del país en los meses venideros.