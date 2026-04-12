El Papa León XIV aboga por la paz en medio de negociaciones fallidas entre Estados Unidos e Irán

El Papa León XIV clama por la paz global en medio de negociaciones fallidas entre Estados Unidos e Irán, denunciando las violaciones del derecho internacional y llamando a los líderes a detenerse. Pakistán media en las conversaciones, mientras Donald Trump minimiza la importancia de un acuerdo.

ROMA. Con firme determinación de alzar su voz en una “hora dramática” –mientras en Islamabad iniciaban arduas negociaciones para poner fin a un conflicto que sacudía al planeta–, el papa León XIV lanzó este sábado un contundente llamado a los gobernantes a “detenerse” y a trabajar por la paz, y a la “inmensa multitud que repudia la guerra” a asumir su responsabilidad, cada uno a su manera.

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Denunció, además, las “continuas violaciones del derecho internacional”, en un contexto de crecientes tensiones globales que amenazan con desestabilizar aún más la situación. En una vigilia de oración por la paz que presidió en la Basílica de San Pedro –convocada el domingo pasado, durante su primer mensaje pascual y bendición “urbi et orbi”–, fiel a su estilo, el primer pontífice norteamericano no hizo mención a ninguna persona en particular. Sin embargo, volvió a parecer aludir a diversos líderes políticos de un mundo en llamas cuando condenó el “delirio de omnipotencia que se vuelve cada vez más impredecible y agresivo”, una clara crítica a la beligerancia y la falta de diplomacia que caracterizan el panorama geopolítico actual.<\/p>

El Vaticano, con su llamado, se erige una vez más como un faro de esperanza y un defensor del diálogo en medio de la tormenta, buscando influir en un panorama cada vez más complejo y peligroso. La insistencia en la necesidad de detenerse y buscar la paz resuena en un momento crucial, donde los conflictos armados y las tensiones políticas ponen en jaque la estabilidad global y amenazan con escaladas impredecibles. Después de las fallidas negociaciones, Pakistán instó a Estados Unidos e Irán a mantener el alto al fuego, reafirmando su compromiso con la mediación y el diálogo como herramientas para resolver el conflicto.<\/p>

El gobierno pakistaní, que sirvió como anfitrión y facilitador en estas conversaciones, subrayó la importancia de que ambas partes respeten los acuerdos existentes y busquen vías pacíficas para resolver sus diferencias. El canciller pakistaní, Ishaq Dar, declaró que “es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso con un alto el fuego”, demostrando la urgencia de mantener la calma y evitar una escalada de la violencia. La situación es delicada y cualquier error de cálculo podría tener consecuencias catastróficas.<\/p>

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, ofreció una rueda de prensa desde Islamabad, donde comenzaron las conversaciones directas tripartitas este sábado con el objetivo de encontrar una solución definitiva para el conflicto armado en Medio Oriente. “21 horas de conversaciones y lamentablemente no hubo acuerdo”, manifestó Vance, evidenciando la dificultad de alcanzar consenso entre las partes. Adicionalmente, el funcionario estadounidense agregó que esta situación “es una mala noticia para Irán”, reflejando la decepción por la falta de progreso.<\/p>

Los motivos de la falta de acuerdo, según el funcionario estadounidense, fueron la falta de flexibilidad de Irán en las negociaciones. El gobierno iraní, por su parte, atribuyó el fracaso a las “exigencias irrazonables” presentadas por Estados Unidos, marcando divergencias significativas en las posturas de ambos países. Estados Unidos, por su parte, señaló que el punto clave del fracaso fue la negativa del régimen iraní a renunciar a las armas nucleares, complicando aún más las perspectivas de un acuerdo.<\/p>

Donald Trump, en sus declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, restó importancia a la posibilidad de un acuerdo con Irán, adoptando una postura de relativa indiferencia ante los resultados de las negociaciones. El exmandatario mantuvo su discurso de confrontación, declarando: “Hemos derrotado por completo a ese país. Así que veamos qué pasa: puede que lleguen a un pacto, puede que no. No importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos”.<\/p>

Esta declaración refleja una estrategia política que prioriza la fuerza y la posición de poder sobre la búsqueda de soluciones diplomáticas. Las palabras de Trump sugieren que para Estados Unidos, el resultado de las negociaciones es secundario, ya que se considera que la victoria ya está asegurada. Esta perspectiva, que podría interpretarse como una falta de interés en la paz, genera preocupación en la comunidad internacional, especialmente en un momento en que la estabilidad global se ve amenazada por múltiples conflictos y tensiones geopolíticas. La postura de Trump, al minimizar la importancia de un posible acuerdo, se alinea con una política exterior que prioriza los intereses nacionales por encima de la cooperación internacional y el diálogo.<\/p>





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