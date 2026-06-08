El Palacio de los Bichos: de mansión embrujada a ícono patrimonial restaurado en Villa del Parque

Una histórica mansión de Villa del Parque, conocida como El Palacio de los Bichos y famosa por sus leyendas paranormales, ha sido reconvertida en unidades habitacionales tras una restauración de alta calidad que respeta su catalogación patrimonial. La propiedad, con más de un siglo de historia marcada por una tragedia nupcial y fenómenos extraños, ahora se ofrece en el mercado apuntando a un público vinculado al arte y la cultura, donde su valor trasciende el metro cuadrado.

El Palacio de los Bichos, una mansión señorial ubicada en el barrio de Villa del Parque, Buenos Aires , ha sido objeto de una meticulosa reconversión que lo transforma de una ruina legendaria en un edificio habitacional de alto valor patrimonial.

La propiedad, que data de principios del siglo XX, fue mandada a construir por un aristócrata italiano originario de Salerno y se asemeja a la estructura de un palacio europeo, con detalles ornamentales que incluyen figuras de animales esculpidas en sus fachadas, lo que le valió el apodo popular de "El Palacio de los Bichos". Hoy, una de sus unidades -de tres ambientes y 95 metros cuadrados- se ofrece en el mercado inmobiliario, conservando gran parte de su impronta original: ingreso independiente por una escalera de época, patio delantero propio, techos de doble altura, grandes ventanales y balcón con vista a los patios históricos.

La不動產 encargada de la comercialización, c21 D'Adam, destaca que el atractivo no reside solo en las dimensiones o la ubicación, sino en el peso simbólico y patrimonial del edificio, que cuenta con Protección Estructural y Catalogación Singular, normas que preservan su identidad arquitectónica y limitan intervenciones. El interés, señalan, proviene de personas vinculadas al arte, la arquitectura, la historia o el coleccionismo cultural, más que de inversores tradicionales que buscan rentabilidad por metro cuadrado, lo que explica un precio superior al promedio de la zona.

La historia del Palacio está entrelazada con una tragedia que marcó su destino y dio origen a las leyendas paranormales que aún circulan entre los vecinos. Ocurrió el sábado 1° de abril de 1911, cuando el edificio era una residencia recién estrenada por un matrimonio de la alta sociedad.

Tras la ceremonia nupcial, la pareja partió en un carruaje hacia el centro de la ciudad, pero el vehículo fue arrollado por un tren en lo que hoy es la estación de La Paternal; ambos novios murieron instantáneamente. Desde entonces, según relatos, la mansión comenzó a ser escenario de fenómenos extraños: gritos de mujeres, ruidos inexplicables, luces que se encendían solas y sombras que atravesaban paredes, testimonios que recoge el parapsicólogo Juan Carlos Las Heras, autor de investigaciones sobre el lugar.

Las supersticiones se intensificaron cuando personas en situación de calle que usaron el palacio abandonado como refugio no duraban más de dos días allí, afirmando que "la propiedad parecía un infierno". Incluso en archivos de la comisaría 47, que tenía jurisdicción en la zona, habría registros de incidentes extraños asociados al sitio.

Tras casi ochenta años de abandono, durante los cuales varias figuras de animales de la fachada fueron saqueadas (hoy solo se conservan dos, ubicadas en el patio interno), los dueños decidieron ponerlo en venta. A partir de entonces, el Palacio de los Bichos inició un proceso de recuperación que lo sacó del estigma de lugar "embrujado" y lo convirtió en una propiedad habitada y restaurada.

La restauración aplicó técnicas de vanguardia, similares a las utilizadas en Notre Dame y el Coliseo, para devolverle su esplendor original respetando su catalogación patrimonial. Hoy, más de un siglo después de la tragedia, el palacio vuelve a la escena pública no con una historia nueva, sino como testimonio de la arquitectura de elite de principios del siglo XX en Buenos Aires y como un icono que revive las leyendas urbanas que mantienen viva la memoria colectiva del barrio.

Las zonas que se mueven en el mercado inmobiliario local encuentran en este tipo de propiedades un diferencial que trasciende lo económico para convertirse en un símbolo cultural, atrayendo a un perfil de comprador muy específico que valora la autenticidad y la narrativa histórica por encima de las convenciones del mercado





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