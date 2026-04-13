El Paicor al límite: Récord de beneficiarios refleja el deterioro de la clase media en Córdoba

El programa Paicor, emblema de la asistencia alimentaria en Córdoba, se enfrenta a una demanda sin precedentes, evidenciando el empobrecimiento de la clase media y la crisis económica que afecta a la provincia. Un número récord de estudiantes, 330.000, requerirán asistencia, lo que pone a prueba la capacidad del programa y la situación social.

El Paicor , el icónico programa de asistencia alimentaria para estudiantes en Córdoba , se enfrenta a una situación crítica que refleja el creciente deterioro de la clase media en la provincia. El programa, que históricamente ha sido un termómetro social clave, se prepara para asistir a aproximadamente 330.000 niños de todos los niveles educativos, una cifra récord que evidencia la gravedad de la situación económica.

Este aumento dramático representa un crecimiento del 32% en la cantidad de beneficiarios, contrastando con la estabilidad de la matrícula escolar, que no ha experimentado un aumento significativo debido a la baja en la tasa de natalidad registrada en los últimos años. Este incremento en la demanda de asistencia alimentaria, que el programa Paicor brinda, es un claro indicador del impacto de la crisis económica en las familias cordobesas. Los datos recabados en marzo, el primer mes de inscripción para el programa, revelan la magnitud de la problemática. Se registraron 22.944 solicitudes, muchas de las cuales no pudieron ser aprobadas debido a los estrictos requisitos del programa. Estos requisitos, que incluyen la prohibición de poseer vivienda propia o vehículos con una antigüedad menor a diez años, dificultan el acceso a la asistencia para muchas familias que luchan por llegar a fin de mes. Ezequiel Ghione, director del Paicor, confirmó un aumento significativo en el número de nuevos inscritos al programa, muchos de ellos estudiantes que ya formaban parte del sistema educativo pero que, debido a las dificultades económicas, ahora necesitan el beneficio alimentario. David Consalvi, secretario General de la Gobernación, destacó que la situación refleja el empobrecimiento de la clase media, que se ve presionada a solicitar ayuda debido a factores como el alto endeudamiento y el costo prohibitivo de los alimentos, especialmente para familias con múltiples hijos. La urgencia de la situación se manifiesta en el hecho de que 20.000 alumnos que anteriormente no requerían el comedor escolar, ahora sí lo necesitan. El programa Paicor, con un presupuesto de 277.301 millones de pesos para este año, busca dar cobertura a casi el 40% de los estudiantes de escuelas públicas cordobesas. Sin embargo, las proyecciones indican que este presupuesto podría ser insuficiente, dado el aumento constante en la demanda. El año pasado, el programa ejecutó 229.206 millones de pesos. El director del Paicor, Ezequiel Ghione, aseguró que no hay restricciones en la inscripción, que permanece abierta durante todo el año. En el Gobierno de Córdoba, particularmente en El Panal, se anticipa que la crisis se intensificará a partir de mayo. La situación ha alcanzado niveles críticos en algunas instituciones educativas, donde se han reportado casos de niños que se desmayan de hambre, lo que subraya la urgencia de abordar esta problemática social





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