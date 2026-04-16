El 'Padre DJ' de Francisco llega a Buenos Aires para un homenaje único en la Plaza de Mayo

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el 'Padre DJ', ofrecerá una presentación musical en la Plaza de Mayo un año después de la muerte del papa Francisco. El evento busca fusionar la música electrónica con la fe, emulando el espíritu inclusivo del pontífice y sirviendo como un espacio de encuentro en la sociedad.

Buenos Aires se prepara para un acontecimiento singular que promete resonar en el corazón de la ciudad. A poco de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, una figura musical y espiritual poco convencional se presentará en un escenario emblemático: la Plaza de Mayo. Se trata del sacerdote portugués Guilherme Peixoto, mundialmente conocido como el “Padre DJ”, cuya llegada a Argentina marca un hito en la forma de concebir la relación entre la fe y la cultura contemporánea.

La propuesta es audaz y profundamente simbólica: una consola de DJ instalada en pleno centro neurálgico de la capital argentina, con un sacerdote dispuesto a mezclar ritmos electrónicos con mensajes de esperanza y reflexión, en un homenaje al hombre que revolucionó la Iglesia. Para algunos, el Padre Guilherme representa una figura vanguardista, un puente entre las generaciones más jóvenes y las enseñanzas del Evangelio. Para otros, especialmente en sectores más conservadores, su figura puede resultar difícil de encasillar, generando debate sobre los límites y las formas de expresión dentro de la institución eclesiástica.

El propio Padre Guilherme Peixoto, en sus recientes declaraciones, enfatiza la necesidad de una Iglesia abierta e inclusiva, haciendo eco de las palabras del papa Francisco. 'Todos es todos, también un DJ', afirma con convicción, una frase que encierra una filosofía pastoral inspirada en el pontífice. Durante la Jornada Mundial de la Juventud de 2023 en Lisboa, Francisco instó repetidamente a una Iglesia sin barreras, capaz de acoger a todos, sin exclusiones. 'Todos, todos, todos', fue su mantra, una declaración de principios que el Padre Guilherme ha adoptado como una invitación personal y un impulso para su ministerio.

'La Iglesia hoy está más preparada para todos y eso es por Francisco', comenta el sacerdote, visiblemente emocionado al recordar al pontífice. Sin embargo, su visión va más allá de un idealismo romántico. Reconoce que la transformación es un proceso continuo: 'Siempre es un camino por hacer. Nunca es un camino terminado o definitivo, pero después de Francisco, ya no se retrocede'. Esta tensión entre el avance y la tradición se refleja en su propia trayectoria. Ordenado sacerdote en 1999, nunca imaginó que su vocación lo llevaría a estar detrás de una cabina de DJ. Fue en 2006, al buscar maneras de atraer a los jóvenes a su parroquia, que comenzó a experimentar con la música. Lo que inició como una herramienta práctica se metamorfoseó, con el paso de los años, en una parte fundamental de su identidad como pastor.

Sus presentaciones son una amalgama sonora única, donde los beats electrónicos se entrelazan con fragmentos de discursos papales, citas bíblicas y momentos de profunda oración. Esta propuesta, que para algunos puede resultar disruptiva, para otros representa una necesidad apremiante de renovar el lenguaje de la fe y hacerlo accesible a un mundo cada vez más dinámico y diverso. La incomodidad que genera su estilo, incluso dentro de la propia Iglesia, no la evade. 'La Iglesia es para todos, todos, todos, para los que están de acuerdo y para los que no', reitera, expandiendo aún más el alcance de la frase papal. Su respuesta ante las críticas es serena y fundamentada en su fe: 'Siempre en oración, en sintonía con el mensaje de Cristo y con el Evangelio, soy DJ y lo disfruto'.

Su reconocimiento a nivel mundial se consolidó en 2023, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Allí, ante más de un millón de jóvenes reunidos, el Padre Guilherme ofreció un set inolvidable en la previa de la misa presidida por Francisco. La imagen de un sacerdote animando a una multitud expectante ante la llegada del Papa dio la vuelta al mundo, encapsulando una transformación profunda dentro de la Iglesia. Desde entonces, su 'Hope Tour' lo ha llevado a recorrer diversos países, utilizando la música como un vehículo para conectar con las personas y transmitir su mensaje de esperanza.

La elección de Buenos Aires y, en particular, de la Plaza de Mayo, para este evento, no es casual. La plaza es el escenario donde Jorge Bergoglio forjó gran parte de su conexión con el pueblo argentino, un lugar de encuentro, escucha y construcción de vínculos. Volver a este espacio un año después de su partida terrenal es, en cierto modo, regresar al origen de su legado pastoral. El evento, organizado por la Asociación Civil Miserando con el apoyo del Arzobispado de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad, trasciende la mera presentación artística. Aspira a ser un foro de encuentro en una sociedad que a menudo se percibe fragmentada y donde el valor de la fraternidad se encuentra bajo presión. En este contexto, la figura del “cura DJ” actúa como una síntesis, representando una Iglesia que busca adaptarse y hablar el idioma de su tiempo, tendiendo puentes y abriendo caminos para que todos se sientan parte de un mensaje universal de amor y esperanza





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