Un análisis profundo sobre la historia, el valor estratégico y los beneficios para la salud del aceite de oliva, desde sus raíces en la antigua Roma hasta su relevancia actual en la nutrición moderna.

Durante siglos, el aceite de oliva ha trascendido su función como simple ingrediente culinario para convertirse en un pilar fundamental de la civilización mediterránea, moldeando economías, identidades y tradiciones. El doctor en Antropología Emilio Lara describe este producto con una analogía reveladora: lo define como el petróleo de la Antigüedad.

En su obra, Un mar de oro verde, Lara realiza un recorrido exhaustivo por la historia de este néctar, explicando cómo logró articular la vida cotidiana de imperios enteros desde la época romana hasta nuestros días. Para las sociedades antiguas, el aceite no era solo un alimento; funcionaba como una fuente esencial de combustible para la iluminación en los hogares y espacios públicos, servía como base indispensable para la elaboración de ungüentos cosméticos y perfumes sofisticados, e incluso desempeñaba un papel crítico en rituales religiosos y prácticas medicinales. Su valor estratégico era innegable, equiparándose a la relevancia que tienen los combustibles fósiles en el siglo XXI, ya que permitía sostener el ritmo de vida y las actividades comerciales que vertebraban el mundo mediterráneo. En la actualidad, aunque su uso se ha normalizado en las cocinas de todo el mundo, es fundamental profundizar en la calidad del producto que consumimos. Los expertos coinciden en recomendar la elección de aceite de oliva extra virgen, que representa el jugo puro obtenido de la primera prensada de la aceituna, evitando cualquier proceso de refinamiento industrial. La diversidad de variedades, que ofrecen matices desde sabores suaves hasta intensos o afrutados, convierte su elección en una experiencia sensorial personalizada. Más allá del placer gastronómico, el aceite de oliva es un aliado poderoso para la salud humana. Lara sostiene que estamos ante lo más cercano a una fuente de eterna juventud, gracias a sus sobresalientes propiedades antioxidantes y su capacidad para favorecer la regeneración celular. Estudios científicos contemporáneos respaldan estas afirmaciones, explorando cómo el consumo regular de aceite puede influir positivamente en la reducción del estrés, la protección de la salud mental y la prevención de afecciones neurodegenerativas. La investigación actual también apunta hacia su potencial preventivo contra ciertos tipos de cáncer, subrayando su papel como alimento funcional de primer nivel. A pesar de que el incremento en los precios del aceite de oliva virgen extra ha generado debates sobre su accesibilidad, es crucial analizar este fenómeno bajo la óptica de la calidad. Lejos de ser considerado un gasto superfluo o un lujo inalcanzable, el especialista sugiere cambiar el paradigma: este producto debe ser visto como un pilar de bienestar que, utilizado con la moderación adecuada en la dieta, aporta beneficios que superan con creces su costo financiero. En el contexto económico actual, el aceite de oliva se consolida no solo como un ingrediente esencial, sino como una inversión directa en la calidad de vida a largo plazo. Su legado, que comienza en los olivares de la antigüedad y llega hasta la mesa moderna, demuestra que la sabiduría de nuestros ancestros sigue teniendo una vigencia absoluta. Al integrar este oro líquido en nuestra alimentación diaria, no solo estamos siguiendo una tradición milenaria, sino que estamos incorporando un compuesto complejo capaz de nutrir, proteger y regenerar nuestro organismo, manteniendo viva una conexión ininterrumpida con nuestra propia historia cultural y biológica





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