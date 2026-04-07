El oro como refugio seguro: Bancos centrales impulsan el precio ante la inestabilidad global

La creciente inestabilidad geopolítica y las compras de los bancos centrales están impulsando el precio del oro. Descubre cómo las tensiones en Medio Oriente y las estrategias de diversificación de reservas impactan el mercado.

El precio del oro ha experimentado un comportamiento volátil en los últimos meses, impulsado principalmente por la creciente inestabilidad geopolítica global y las estrategias de los bancos centrales . Después de alcanzar un máximo histórico de 5.350 dólares la onza en febrero de este año, impulsado por las tensiones en Medio Oriente y las compras masivas de los bancos centrales , el metal precioso ha mantenido una cotización relativamente estable, rondando los 4.600 dólares la onza en abril.

Este comportamiento refleja la búsqueda de refugio seguro que el oro ofrece en tiempos de incertidumbre y la diversificación de reservas por parte de las instituciones financieras a nivel mundial.\La situación en Medio Oriente, marcada por acciones bélicas y la disputa por el estrecho de Ormuz, ha exacerbado la volatilidad del mercado del oro. Las acciones de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciadas en febrero, desencadenaron una serie de eventos que impactaron directamente en la cotización del metal. Los bancos centrales, ante la amenaza de escalada de la violencia y la incertidumbre económica, han aumentado sus compras de oro como una forma de proteger sus reservas y diversificar sus activos. Esta tendencia se observó especialmente en 2025, cuando el precio del oro subió 1.500 dólares la onza y se adquirieron casi 330 toneladas netas a nivel global. Sin embargo, a principios de 2026, las compras disminuyeron, lo que provocó una caída temporal en el precio. A pesar de esto, la persistencia de las tensiones geopolíticas y la continua demanda de los bancos centrales han mantenido el precio del oro en niveles elevados.\Diversos bancos centrales de todo el mundo han implementado estrategias de compra de oro significativas. El Banco Central de Polonia fue el principal comprador en febrero de 2026, incrementando sus reservas a 570 toneladas, lo que representa un 88% de sus reservas totales. Otros países como Uzbekistán, Malasia, Chequia, China, Camboya y Uganda también han aumentado sus reservas de oro. China, por ejemplo, ha estado comprando oro durante 16 meses consecutivos y posee actualmente 2.308 toneladas. Por otro lado, algunos países como Rusia y Turquía han optado por vender oro. Estos movimientos contrastantes reflejan diferentes estrategias y percepciones sobre el valor y la estabilidad del oro en el contexto económico global. El Banco Central de Kenia planea implementar un programa similar al de Uganda, demostrando la creciente tendencia global de considerar el oro como un activo estratégico. La inestabilidad geopolítica y económica, sumado a la búsqueda de refugio seguro, impulsa la demanda de oro y consolida su papel como un activo clave en las estrategias financieras de los bancos centrales y los inversores





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