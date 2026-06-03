El optimismo de Wall Street sobre la Argentina y las expectativas para el 2027

El economista jefe para Sudamérica de JPMorgan Chase, Diego Pereira, asegura que la Argentina despierta un gran optimismo en Wall Street. El analista del banco más grande de Estados Unidos asegura que el interés excede al mundo financiero y crece en sectores de la economía real. 'Lo que se va a decidir en los próximos trimestres es si Argentina es un trade o si es una inversión', asegura en diálogo con La rapidez con la que se corrigió el desbalance fiscal. Eso me impactó no solo a mí, sino a los mercados. El ajuste se ha mantenido indemne a los vaivenes, tanto de los diferentes shocks que viene sufriendo la economía, como de los ciclos electorales. Tuvimos un año electoral y se mantuvo el balance fiscal como el ancla más importante de la administración. La manera como se instrumentó el ajuste y la narrativa, cómo se le expresó a la población la necesidad de mantener cuentas fiscales ordenadas, fue la clave. El mercado espera que se renueve el voto de confianza a la idea del orden fiscal en la elección del 2027.

El economista jefe para Sudamérica de JPMorgan Chase, Diego Pereira, asegura que la Argentina despierta un gran optimismo en Wall Street . El analista del banco más grande de Estados Unidos asegura que el interés excede al mundo financiero y crece en sectores de la economía real.

'Lo que se va a decidir en los próximos trimestres es si Argentina es un trade o si es una inversión', asegura en diálogo con La rapidez con la que se corrigió el desbalance fiscal. Eso me impactó no solo a mí, sino a los mercados. El ajuste se ha mantenido indemne a los vaivenes, tanto de los diferentes shocks que viene sufriendo la economía, como de los ciclos electorales.

Tuvimos un año electoral y se mantuvo el balance fiscal como el ancla más importante de la administración. La manera como se instrumentó el ajuste y la narrativa, cómo se le expresó a la población la necesidad de mantener cuentas fiscales ordenadas, fue la clave. El mercado espera que se renueve el voto de confianza a la idea del orden fiscal en la elección del 2027





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentina Wall Street Economía Inversión Trade Fiscal Elecciones 2027

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene fecha: dónde comprar las entradas y a qué precio están los abonosEl histórico festival de música habilitará la venta de entradas para la nueva edición.

Read more »

El FMI mira el 2027: las cinco condiciones que Argentina debe cumplir para enfrentar u$s 20.000 millones en vencimientosLa segunda revisión del acuerdo muestra que el principal desafío ya no pasa por el desembolso de este año. El organismo ya proyecta como hará el país para enfrentar el mayor muro de vencimientos de los próximos años

Read more »

Wall Street le puso precio al dólar de cara a las elecciones 2027 y sugirió que el carry sigue vivoLas apuestas del mercado para fines de 2026 muestran que los inversores moderaron el temor a una devaluación abrupta, aunque descuentan un dólar oficial significativamente más alto.

Read more »

Dólar CCL revierte suba inicial y se ofrece a $1400-$1450; oficial se mantiene en $1445El dólar CCL o cable cae tras un inicio alcista y se ubica en $1400-$1450. El oficial cierra mayo con alza acumulada. BCRA acumula compras por u$s 9899 millones. Wall Street proyecta el dólar hacia 2027 y ve vivo el carry trade.

Read more »