El oficialismo de Milei pierde terreno: encuestas revelan un escenario electoral incierto para 2027

Un reciente sondeo de Opina Argentina muestra una caída en la imagen del presidente Javier Milei y una fuerte paridad en la intención de voto con el peronismo, planteando dudas sobre sus posibilidades de reelección en primera vuelta.

Cuando Javier Milei y su gobierno alcanzaron su punto álgido en las encuestas a finales de año, tras la contundente victoria en las elecciones legislativas, surgió una pregunta de cara al próximo hito electoral en 2027.

Con los números en la mano, oficialistas y opositores comenzaron a interrogarse: ¿podrá el Presidente lograr su reelección con un triunfo en primera vuelta? En esta Argentina caótica y dinámica, bastaron unos meses de inflación creciente y un par de escándalos de presunta corrupción para que el interrogante se redujera a una sola duda: ¿podrá el Presidente conseguir su reelección? Como Clarín viene informando, la caída en las encuestas también se ha reflejado en las urnas. Un nuevo estudio al que accedió este diario presenta un escenario muy parejo para 2027. El sondeo, adelantado por este medio, es de Opina Argentina, consultora dirigida por el analista Facundo Nejamkis, que suele colaborar con espacios opositores. Entre el 30 de marzo y el 2 de abril, la firma encuestó a 1.007 personas a nivel nacional, presentando los resultados con un margen de error de +/- 3.03%. Las principales tendencias destacadas en el informe de Opina Argentina revelan un acelerado proceso de deterioro en la imagen del gobierno ante la opinión pública durante abril, un deterioro que se inició en enero. Los indicadores del oficialismo no solo están disminuyendo, sino que lo hacen a una velocidad muy pronunciada en los últimos dos meses. La aprobación de Javier Milei, que se sitúa en un 35%, ha caído 6 puntos en la última medición y un total de 13 puntos desde enero. La imagen de Manuel Adorni está implosionando; en el contexto de la polémica sobre su patrimonio, su apoyo ha retrocedido 16 puntos en el último mes. Paralelamente, se observa una fuerte descomposición en la evaluación del presente y el futuro del país, con las respuestas favorables cayendo hasta 9 puntos en el último mes. Un cuadro particularmente llamativo es el de las imágenes de los principales dirigentes políticos elaborado por Opina Argentina. En este ranking de los diez primeros, Milei se ubica sorpresivamente en el quinto lugar. Hace no mucho tiempo, el Presidente ostentaba una doble ventaja estadística: lideraba la mayoría de los estudios y era uno de los pocos con más apoyos que rechazos. Esta situación ha cambiado. En la tabla de este sondeo, Milei presenta un 35% de imagen positiva y un 63% de negativa. En diciembre, su aprobación era 13 puntos mayor (48%) y su rechazo 11 puntos menor (52%). Por encima del Presidente, en este mes, se encuentran tres opositores (Axel Kicillof con +44%, Myriam Bregman con +44% y Cristina Kirchner con +39%) y una figura oficialista que podría dolerle tanto o más (Patricia Bullrich con +39%). Más abajo en el ranking se encuentran Mauricio Macri (+34%), Sergio Massa (+33%), Luis Caputo (+29%), Victoria Villarruel (+27%) y Manuel Adorni (+23%). En cuanto al capítulo electoral, Opina Argentina reitera la pregunta que viene realizando desde hace meses de cara a las próximas presidenciales: Si las elecciones fueran mañana ¿a qué fuerza política votaría?. Nuevamente, tanto la foto instantánea como la película de los resultados sorprenden. La instantánea del momento muestra un empate técnico entre el peronismo representado por Cristina Kirchner, Massa y Axel Kicillof, y La Libertad Avanza de Javier Milei, con un 32% frente a un 31%, respectivamente, con el peronismo liderando, un escenario impensado para el gobierno y la oposición hasta hace poco. En enero, el oficialismo se imponía por 9 puntos (44% a 35%); en febrero, por 8 puntos (41% a 33%); y en marzo, por 7 puntos (39% a 32%). Volviendo a la foto de abril, además de la paridad en la punta, sorprende el tercer puesto del Frente de Izquierda de Bregman, que alcanza un 9%. En cuarto lugar se ubica una opción de centro con Pullaro y Schiaretti, con un 5%. Completan el listado 'otro' con un 11%, 'no sabe' con un 7% y 'blanco/no iría a votar' con un 5%





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