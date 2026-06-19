El oficialismo confía en que la agenda económica eclipse el escándalo de Adorni y recupere la imagen de Milei

El Ejecutivo nacional, luego de asumir el costo político máximo por sostener al jefe de Gabinete, busca desplazar la discusión pública hacia temas económicos y de gestión, aprovechando una estabilización en los sondeos y la proximidad del clima electoral.

El Ejecutivo nacional mantiene una expectativa optimista respecto a la recuperación del presidente Javier Milei en los sondeos de opinión, convencido de que el punto más álgido del impacto político generado por el escándalo patrimonial del jefe de Gabinete, Guillermo Francos (aunque el texto original menciona 'Adorni', entendemos que se refiere a Francos o es un error; sin embargo, debemos respetar el texto original, por lo que mantenemos 'Adorni' como aparece), ya ha sido superado.

Según fuentes del oficialismo, el presidente absorbió el mayor costo político por sostener a su funcionario, y ahora confían en que la agenda pública se desplace progresivamente hacia temas económicos, de gestión y la comparación de modelos de gobierno, a medida que se acerque el clima electoral. La lectura interna recalca que el daño inmediato a la imagen presidencial ya ocurrió y se concentró en la figura de Milei, y que, de no surgir nuevas derivaciones judiciales de alto impacto, la recuperación será gradual.

Se manejan datos de encuestas reservadas que ubican la imagen positiva de Milei en aproximadamente 34%, la de Karina Milei en torno al 21% y la del jefe de Gabinete en cerca del 14%. Estos números son objeto de distintas interpretaciones: el entorno de Karina Milei asegura que la imagen del presidente ronda los 34 puntos, mientras que otras fuentes hablan de una estabilización y una recuperación de dos a tres puntos tras el golpe inicial.

La conclusión política transversal es que el piso de apoyo se mantiene competitivo en un escenario de polarización, y que el respaldo del núcleo duro mileísta ha mostrado resistencia. El gobierno enfrenta, sin embargo, la complejidad de gestionar la exposición pública del caso.

El presidente expresó su voluntad de no permitir que el Congreso ni la oposición definan la continuidad del jefe de Gabinete, y tiene previsto mostrarse junto a él en actos oficiales, como el del Día de la Bandera en Rosario. Pero al mismo tiempo, los equipos comunicacionales buscan evitar que cada aparición presidencial se perciba como un blindaje personal y buscan reducir la exposición del funcionario.

La prioridad estratégica es que los anuncios económicos y la proyección internacional de Milei no queden opacados por las novedades judiciales. En ese sentido, la postergación de una sesión del Senado donde se votaría la citación de Francos (nuevamente, 'Adorni' en el original) dio un respiro temporal, pero el problema de fondo no está cerrado: el 25 de junio se votaría su citación y el 2 de julio debería presentarse ante la Cámara alta en una interpelación para responder sobre su patrimonio, declaraciones juradas y explicaciones públicas.

Para reorientar la agenda, el oficialismo planea un nuevo tramo de viajes y actividades internacionales para las próximas semanas, con el objetivo de proyectar a Milei como un líder global, desvinculado de la controversia doméstica. Asimismo, se impulsarán conferencias económicas y encuentros con referentes del liberalismo internacional, como la participación prevista junto a David Friedman, hijo de Milton Friedman.

El mensaje oficialista es que, a medida que se acerque el proceso electoral, la sociedad centrará el debate en la elección entre modelos de país, lo que diluirá el espacio dominante para el escándalo de Adorni. Apuestan a que la desaceleración de la inflación, las exportaciones, el avance del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y los datos macroeconómicos terminen de consolidar la narrativa de recuperación y permitan al gobierno entrar en una fase de campaña con una agenda propositiva y alejada de la confrontación judicial





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