El oficialismo busca su primera victoria política tras el caso Adorni y apunta a la ley de Glaciares

El Gobierno busca aprobar la ley de Glaciares como primer paso hacia una serie de éxitos políticos, mientras el envío de fondos a las provincias genera controversia y Sandra Pettovello gana protagonismo.

Después de un mes de parálisis y a la defensiva a causa del caso Adorni , el oficialismo se prepara para conseguir su primera victoria política en casi 40 días. La mesa política del Gobierno confía en tener los votos necesarios para aprobar la ley de Glaciares, cuyo tratamiento en la Cámara Baja se retrasó más de lo previsto debido a contratiempos internos.

En la Casa Rosada, se espera que este sea el primer paso hacia una serie de éxitos, incluyendo la designación de jueces y fiscales, modificaciones al Código Penal, e incluso la ley Hojarasca impulsada por Federico Sturzenegger. Para asegurar el apoyo necesario, el Gobierno planea recurrir a los mismos gobernadores que le garantizaron votos en el pasado. Dentro del gabinete, se discutió intensamente el impacto económico del ruido político, un debate que abarcó tanto la interna pública entre los Menem y Santiago Caputo como la sostenibilidad política, que el sector más dialoguista considera esencial para concretar acuerdos con la oposición. \La discusión de fondo sobre la estrategia política de cara a 2027 aún no está resuelta, pero mientras tanto, la inyección de fondos frescos sirve para afianzar alianzas. En las últimas semanas, el Gobierno autorizó el envío de Aportes del Tesoro Nacional y un decreto para ayudar a 12 provincias con adelantos de coparticipación de hasta 400 mil millones a una tasa del 15%. Entre estos gobernadores se encuentran aliados y cercanos como Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy), quienes se reunieron recientemente con el ministro del Interior, Diego Santilli, y Luis Caputo de Economía. También se incluyen opositores como Ricardo Quintela. La Rioja, que ya entró en default, podría ver a algunos de sus diputados apoyar la ley. La vicegobernadora Teresita Madera participó con autoridades nacionales en la feria más grande del mundo en Toronto, Canadá, a principios de marzo, aunque los dos senadores peronistas en la Cámara Alta votaron en contra de la iniciativa que reclama el sector. \La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), liderada por Andrés Napoli, que se opone a la ley de Glaciares, publicó un informe que examina el comportamiento de los legisladores de las provincias que fueron beneficiadas antes y ahora. El informe revela que entre enero y febrero, el Gobierno transfirió un total de 27 mil millones de pesos en concepto de ATN a siete provincias: Chubut, Corrientes, Jujuy, Santa Cruz, Misiones, Neuquén y Salta. La ONG señaló que el 74% de estas transferencias se realizó 72 horas antes de que la Cámara Alta le diera media sanción, con excepción de Chubut. Catorce de los 19 senadores de estas provincias votaron a favor de la iniciativa oficial. El 19 y 20 de marzo, el Ejecutivo destinó 47 mil millones de pesos adicionales a otras once provincias, incluyendo Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Salta, Catamarca, Chubut, Jujuy, Misiones y San Juan. Ahora, la FARN y la oposición están prestando especial atención al comportamiento de los legisladores de estos distritos. Varios gobernadores de las provincias beneficiadas, incluso tres que acompañaron a Javier Milei en la Argentina Week, como Alberto Wertelineck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), han expresado diferencias con la dirección del programa económico. La disminución de la recaudación afecta a todas las provincias, lo que genera preocupación por la conflictividad social y los pagos de salarios a docentes, empleados públicos y fuerzas de seguridad. En los últimos días, el Gobierno también ha firmado acuerdos con gobernadores para regularizar el envío de fondos atrasados correspondientes a las cajas jubilatorias que no fueron transferidas a la ANSES. Esta semana, se firmaron acuerdos con Maximiliano Pullaro de Santa Fe (para que la Nación pague 120 mil millones) e Ignacio Torres de Chubut (48 mil millones), una operación que ya había sido acordada con Chaco y Entre Ríos, aliados electorales. \Creciente Protagonismo de Pettovello. Sorprendentemente, Sandra Pettovello fue la encargada de fotografiarse con Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres. La ministra de Capital Humano, que el viernes destituyó a su jefe de Gabinete después de enterarse por los medios de que había accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación, publicando este miércoles un nuevo tuit aclaratorio que también generó controversia. El ministerio de Capital Humano emitió un comunicado para enfatizar que la Cartera no tiene ninguna relación con discapacidad ni con el PAMI, dos áreas sensibles y en crisis debido a la falta de pagos y recursos. El mensaje se divulgó antes del encuentro que debían mantener Mario Lugones con Luis Caputo para solucionar la situación que afecta a 5.000 prestadores que no han cobrado y después de que Presidencia confirmara en el cargo al ministro de Salud, tras rumores de una posible salida. Pettovello gana protagonismo en el peor momento de Adorni





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