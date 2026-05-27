El nuevo Citroën C5 Aircross llega a Argentina para redefinir el segmento SUV con confort y tecnología

Citroën presenta en Argentina la segunda generación del C5 Aircross, un SUV fabricado en Francia sobre la plataforma STLA Medium. Con 4,65 metros de largo y un interior enfocado en el confort, combina diseño vanguardista, tecnología lumínica Matrix LED y espacio para competir en los segmentos C y D. La marca, en su mejor momento histórico en el país, apuesta por la electrificación y la innovación con este lanzamiento.

Citroën ha lanzado en Argentina el nuevo C5 Aircross , un SUV de segunda generación fabricado en Francia que busca redefinir el confort, la tecnología y el espacio en su segmento.

El vehículo, construido sobre la plataforma STLA Medium de Stellantis, mide 4,65 metros de longitud y tiene una distancia entre ejes de 2,78 metros, lo que le permite competir tanto en el segmento C como en el D, que ha crecido un 60% en los últimos dos años. Su diseño exterior presenta líneas más afiladas, hombros ensanchados, una parrilla en negro brillante y faros delanteros Matrix LED con 20 LEDs independientes porfaros, mientras que la parte trasera incluye faros Light Wings con efecto de alas flotantes.

El interior, bajo el concepto C-Zen Lounge, prioriza materiales de alta calidad, combinaciones cromáticas y texturas para maximizar el bienestar. Citroën Argentina, que cerró 2025 con un market share histórico del 4,2%, tiene previsto un año intenso con tres lanzamientos, tras la introducción del C4 híbrido.

El evento de presentación ocurrió en Ellerstina Polo House, en General Rodríguez, con la presencia de clásicos de la marca como el Traction Avant y el CX, simbolizando la herencia de innovación y confort de la firma





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