El Niño: expertos advierten sobre el riesgo de inundaciones, olas de calor y enfermedades

El Niño es un fenómeno climático que puede tener graves consecuencias para la población y la economía. Los expertos advierten sobre el riesgo de inundaciones, olas de calor y enfermedades, y destacan la importancia de la prevención y la preparación. La temperatura del océano Pacífico continúa en ascenso y la posibilidad de que se modere es cada vez menor.

Expertos advierten que el fenómeno de El Niño podría intensificarse en los próximos meses, aumentando el riesgo de inundaciones, olas de calor y enfermedades. El episodio de El Niño más intenso del que se tenga registro, ocurrido entre 1877 y 1878, contribuyó a una hambruna que provocó pérdidas de entre el 3 y el 4 por ciento de la población mundial.

La temperatura del océano Pacífico continúa en ascenso y la posibilidad de que se modere es cada vez menor. La posibilidad de que se presente una versión intensa sigue vigente, lo que para la Argentina significaría un escenario de alerta. Es fundamental prestar atención a este fenómeno, ya que un océano más caliente aporta humedad y calor al sistema climático, lo que puede agravar fenómenos extremos como olas de calor y tormentas.

Un experto explicó que un 'Súper El Niño' sigue siendo posible y que hay un 80% de probabilidades de que se den condiciones de El Niño entre junio y agosto, y un 90% de que esto ocurra a partir de entonces. La alta intensidad se traduce en mayores riesgos de inundaciones y en todas las consecuencias asociadas al calor extremo.

Esto no solo implica afectaciones directas a la salud, como el aumento del dengue, la deshidratación o los golpes de calor, sino también daños materiales e incluso pérdida de vidas por inundaciones. El Niño impacta de manera estructural: atraviesa la producción y puede afectar el acceso a servicios básicos como la electricidad. La última vez que en el país se registró una variante extrema de El Niño fue en 1997.

La Comisión Multisectorial Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), del gobierno peruano, declaró el estado de alerta en abril pasado y ya ejecuta medidas de prevención, refuerza sistemas de alerta temprana y avanza en la preparación institucional. En Brasil, el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, João Paulo Capobianco, afirmó recientemente que las autoridades intensificaron las medidas preventivas para enfrentar los posibles impactos de un nuevo ciclo del fenómeno.

Otros países de la región, como Colombia, ya anunciaron planes o emitieron comunicados para reaccionar ante el riesgo advertido por la OMM. Incluso el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe publicó un informe sobre los potenciales impactos de El Niño. En la Argentina, en cambio, no parece haber un diseño preventivo desde el Gobierno Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó un informe en abril de 2026 en el que señaló que, por el momento, no hay certezas sobre lo que pueda ocurrir. La Ciudad de Buenos Aires no tiene un abordaje coordinado por la Subsecretaría de Ambiente, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete. Desde esa área indicaron que cualquier acción vinculada al fenómeno correspondería al Ministerio de Movilidad e Infraestructura, que respondió que no hay medidas especiales para enfrentar el evento climático anunciado





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