El Niño alcanza su máxima intensidad con aguas 4,4 °C más cálidas. Analizamos el impacto previsto en Argentina, lluvias extremas y riesgos para Córdoba y el resto del país durante el verano.

El fenómeno climático El Niño ha entrado en una de sus fases más intensas de las registradas recientemente, posicionándose como un candidato probable para establecer un nuevo récord histórico en la ciencia del clima global. Los datos meteorológicos más recientes confirman que las temperaturas de las aguas del Océano Pacífico se han elevado hasta 4,4 °C por encima de los valores normales registrados frente a las costas sudamericanas.

Esta anomalía térmica extrema está transformando los patrones atmosféricos tradicionales, generando una consolidación del sistema océano-atmósfera que promete alterar drásticamente el clima durante los próximos meses. Los principales centros internacionales de monitoreo ambiental coinciden en que la fase de mayor intensidad de este evento se proyecta para desarrollarse durante el verano 2026-2027.

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Intensidad récord y comparación histórica

Las mediciones actuales indican que el calentamiento no se limita a la superficie oceánica, sino que masivas acumulaciones de agua tibia han migrado hacia el este del Pacífico durante gran parte de 2026. Esta dinámica ha provocado que expertos advierten sobre la posibilidad de que este ciclo supere la magnitud de los eventos históricos ocurridos en 1997-1998 y 2015-2016, aunque aún es prematuro confirmar un nuevo récord definitivo.

La circulación atmosférica a escala global se modifica sustancialmente cuando El Niño alcanza niveles de alta intensidad, afectando los patrones habituales de lluvias y temperaturas en múltiples continentes. En el contexto argentino, las proyecciones sugieren temperaturas superiores a lo normal, especialmente en las regiones situadas al norte del continente, lo que exige una vigilancia constante.

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Predicciones de lluvias para Argentina y Córdoba

Los antecedentes históricos demuestran una correlación directa entre los episodios fuertes de El Niño y un aumento significativo de las precipitaciones en amplias regiones del país. Los especialistas han advertido que, en los casos más intensos, las precipitaciones acumuladas pueden superar los promedios históricos entre 150 y 300 milímetros adicionales.

Para la provincia de Córdoba y otras zonas del centro, este y sudeste, se anticipa una mayor frecuencia de lluvias durante la primavera y el verano. Este incremento en la humedad atmosférica incrementa considerablemente el riesgo de anegamientos urbanos, inundaciones en zonas rurales y crecidas severas de los ríos principales, requiriendo preparación inmediata de las autoridades locales.

Impacto en el verano 2026 y respuestas institucionales

Organismos internacionales y autoridades meteorológicas continúan monitoreando la evolución del fenómeno con especial atención al periodo entre diciembre y febrero, cuando se espera que El Niño alcance su máxima concentración. El comportamiento de las temperaturas y las lluvias en los próximos meses estará intrínsecamente vinculado a esta evolución, marcando uno de los principales protagonistas del escenario climático.

La capacidad de este evento para modificar significativamente las condiciones ambientales representa un desafío mayor para la gestión de recursos hídricos y la agricultura. La atención se centra ahora en determinar cómo las medidas de mitigación y adaptación pueden reducir los daños económicos y sociales previsibles ante un verano marcado por la incertidumbre climática y la potencia del fenómeno.