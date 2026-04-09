El nieto de Julie Andrews descubre a Mary Poppins: una reacción viral

La actriz Julie Andrews compartió una divertida anécdota sobre la reacción de su nieto al descubrir que su abuela era en realidad la icónica Mary Poppins. La historia, contada en una entrevista con Jimmy Fallon, revela la fascinación del niño y la trascendencia del personaje en la cultura popular. Además, se explora la faceta familiar de Andrews y su exitosa carrera como escritora de libros infantiles.

Si hay un personaje en la historia de Disney que logró trascender generaciones y convertirse en un ícono del cine infantil, ese fue el de Julie Andrews en Mary Poppins . La mágica niñera de la familia Banks enamoró a millones de niños alrededor de todo el mundo, incluso a los familiares de la propia actriz.

En una distendida charla con Jimmy Fallon, la artista reveló la reacción de su nieto cuando descubrió que ella era en realidad la tierna, pero firme institutriz británica y su relato se volvió viral. Con Andrews y Dick Van Dyke como sus grandes protagonistas, Mary Poppins tuvo su gran estreno en 1964. Dirigida por Robert Stevenson, producida por Walt Disney y con canciones escritas por los hermanos Sherman, logró un éxito inmediato entre el público masivo, el visto bueno de la crítica del momento y trece nominaciones a los premios Oscar —se quedó con cinco—. Con los años, se convirtió en la obra más importante del célebre empresario estadounidense.\“¿Tus nietos se dan cuenta de que su abuela es Mary Poppins?”, le preguntó Fallon a Andrews durante la entrevista. “Bueno, ahora sí lo saben”, reaccionó entre risas y se dispuso a contar cómo uno de ellos, cuando tenía cuatro años, descubrió su “doble personalidad”. “Cuando mi nieto era muy chiquito, tenía creo que cuatro años, vio la película en un cumpleaños. En el momento en el que mi hija lo fue a buscar, lo descubrió pegado al televisor y se veía muy confundido. Mi hija se inclinó y le dijo: ‘¿Sabés quién es esa mujer?’. Él dijo ‘no’, y ella volvió a preguntar: ‘¿quizá es alguien que conocemos mucho?’. Él volvió a negar. Así que le dijo: ‘¿Es quizá tu abuela Julie?’”. De inmediato, Andrews imitó la reacción del niño: estiró los brazos, dio un pequeño salto y gritó: “¡Oh, sí! “Estaba fascinado”, sumó, en medio de las risas del público, que festejó enseguida la historia. Pero la anécdota no terminó allí. “La mejor parte fue cuando al día siguiente fui a su casa a visitarlo. Me dijo: ‘Hola, abuela Julie’ con una mirada cómplice como diciendo ‘sé lo que hacés’”. Así, el pequeño descubrió con orgullo uno de los papeles más importantes en la carrera de Andrews. La familia de Julie Andrews Así como fue la cuidadora de varios de los niños más famosos de la gran pantalla —además de los Banks, Andrews protagonizó La novicia rebelde (1965), donde le dio vida a María, la niñera de los siete hijos del capitán Von Trapp—, Andrews se convirtió en la matriarca de su propia gran familia. La actriz tiene tres hijas: Emma Walton Hamilton, de 63 años; Amy Edwards, de 52, y Joanna Edwards, de 48. Su primogénita es fruto de su primer matrimonio con el diseñador de vestuario Tony Walton. A Amy y a Joanna las adoptó cuando se casó con el director Blake Edwards, con quien estuvo hasta el día de su muerte, en 2010. La estrella de Hollywood, además, es abuela y bisabuela de varios niños.\Las hijas de Andrews siempre fueron para ella su inspiración. De hecho, la motivaron a escribir varios libros infantiles. Junto a Emma Walton Hamilton, la estrella de Hollywood publicó más de 30 libros infantiles, incluyendo la serie The Very Fairy Princess, Waiting in the Wings y Shy (2026). Su exitosa colección, centrada en cuentos ilustrados, explora temas como la naturaleza, la autoaceptación y la magia. “Me encanta escribir libros infantiles, son muy divertidos”, confió en una entrevista con Roger Ebert. Si bien también publicó dos libros de memorias con la colaboración de Walton Hamilton —Home: A Memoir of My Early Years (2008) y Home Work: A Memoir of My Hollywood Years (2019)—, la experiencia en esos casos fue muy distinta. “Tengo que decir que fue bastante intimidante”, confió. “Con las memorias siempre te ponés muy nerviosa. Querés compartir experiencias que puedan ser útiles, pero no querés herir a nadie. Para mí fue bastante doloroso poder soltar todo y aceptar que ahora está ahí afuera, en el mundo, y que ya no hay absolutamente nada que pueda hacer al respecto. No podés editar el libro de ninguna manera”, concluyó





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